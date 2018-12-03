İlişkilere Dikkat Edelim

Bugün ne yapılabilir ' Haftanın ilk gününde Ay "yanan yol"da ilerlerken, ilişkilere daha çok özen gösterelim. Süregelen bir gerginlik, bugün daha fazla su üstüne çıkabilir. Aynı zamanda beraberliklerimizde manipüle edici durumlarla da karşılaşabiliriz. Bugün Güneş-Mars karesi de benzer şekilde eyleme geçmek isteyeceğimizi ancak fazla sabırsız ya da tartışmacı olabileceğimizi anlatmakta. Nelerden kaçınmalı ' Günü daha iyi değerlendirmek istiyor isek, hassas dengeleri göz etmemiz gerekebilir. Ay'ın ışığı küçülürken, beklentilerimiz tam yerini bulamayabilir. Bu durum ortaklaşa konulara tatminsizlik duygusu getirmekte. Özellikle günün geç saatlerinde daha stresli durumlar ve ani kopmalar, tavırlar gündeme gelebilir.