05.07.2019 15:24
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İlişkiye girmek istemeyen kocasının cinsel organını kesti

Uganda'da 35 yaşındaki kadın, kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istemeyen 46 yaşındaki kocasının cinsel organını uyurken kesti.

Uganda'da 35 yaşındaki Beatrice Acen isimli kadın, aşırı alkol aldıktan sonra kocası Moses Oket ile cinsel ilişkiye girmek istedi. Acen, kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istemeyen Oket'in uyurken cinsel organını kesti.

35 yaşındaki Beatrice Acen, akşam saat 10 sıralarında eve sarhoş bir şekilde geldi. Acen, eve geldiğinde 46 yaşındaki kocası Moses Oket ile cinsel ilişkiye girmek istedi. Karısının aşırı alkol almasından bıkan Oket, ceza olarak eşi ile ilişkiye girmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine kadın kocasına saldırıp penisini kesti.

"UYANDIĞIMDA YATAĞIN KANLAR İÇİN KALDIĞINI GÖRDÜM"

Olayı anlatan Oket, şunları söyledi:

"Avdan döndükten sonra evime geldim. Eşim evde olmadığı için, kızım bana akşam yemeğini hazırladı. Yemekten sonra uyudum. Saat 10.00 sıralarında eşim kapıyı çalıp beni uyandırdı. Aşırı alkol kullanmasına artık tolerans göstermek istemediğim için cinsel ilişkiye girmek isteyen eşimi, ilişkiye girmeyerek cezalandırdım. Tekrar uykuya daldım. Bir süre sonra cinsel organımda oluşan ağrı ile uyandığımda penisimin kesilmiş olduğunu ve yatağın kanlar içinde kaldığını gördüm."

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Moses, kaçan eşi hakkında davacı oldu. Acen, geçen sene de kavga ettiği kocasının köprücük kemiğini kırmıştı.

İlişkiye girmek istemeyen kocasının cinsel organını kesti
3. Sayfa, Dünya

YORUMLAR (10)
KORAY: Uyandıktan sonra (!!!!) farkettiysen, taşıma bence fazlalıkmış sende !!!
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VADİ 71: piyasayı rahatlatacak güzel bir haber uganda dan dolar düşer kesin
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FENERBAHÇE: orada yaşamak vardı kadınları öyleyse:D
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ORHAN: helal olsun ablama
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GALATASARAY: Bakımsız kadın kendini bırakan çirkin biri ile olmaz
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HİA: bizimkimlerin başı ağrır :)
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ALİ: ilin avratlarına bak bizimkilere bak. .
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SATIŞÇI: nasıl hissetmemiş :D
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MEHMET MEHMET: O an da acıyla.nasıl feryat etmemiş
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BİLGİ: :-)))))
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