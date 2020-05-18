Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor

Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyorTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2008 yılında temeli atılan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde elektrik üretiminin yarın başlayacağını açıkladı.

18.05.2020 12:03 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:10
Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2008 yılında temeli atılan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde elektrik üretiminin yarın başlayacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Dicle Nehri üzerine inşa edilen ve kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin 4'üncü büyüğü konumunda bulunan Ilısu Barajı'nın dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından ise dünyada birinci sırada yer aldığını bildirdi. Tesisin, temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve bin 820 metre kret uzunluğuna sahip olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, inşa edilen Ilısu Barajı ve hidroelektrik santralinin, her biri 200 megawatt (MW) gücünde 6 tribünden oluştuğunu belirtti.
'EKONOMİYE YILLIK 412 MİLYON DOLAR KATKI SAĞLANACAK'
Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2008 yılında temeli atılan 18 milyarlık projede elektrik üretiminin yarın başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle açılışına katılacağı ilk tribünü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmete alacağız. İlk tribünün hizmete girmesiyle yıllık 687 milyon kilowatt saat (kWh) elektrik enerjisi üretilecek ve ekonomiye ilave 355 milyon lira katkı sağlanacak. Bu üretim rakamı 1 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor. Daha sonra ise her ay bir tribünün daha hizmete alınmasıyla yıl sonuna kadar barajın tam kapasiteyle üretime geçmesini hedefliyoruz. Toplam kurulu gücü 1200 megavat (MW) olan santral tam kapasite ile devreye girdiğinde, yılda ortalama 4120 gigawatt saat (GWh) enerji üretimi gerçekleştirilecek. Böylece sadece enerji üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlanacak. Bu üretim rakamıyla 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacı karşılanabilecek." Bakan Pakdemirli, Ilısu projesinin baraj, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer inşaatlar ile beraber yaklaşık 18 milyar liraya mal olduğunu belirtti.
ÇOK SAYIDA KÖY YOLU DA YAPILIYOR
Baraj inşaatı kapsamında, araçların zorlukla geçtiği Midyat-Dargeçit karayolunun yeniden yapıldığını belirten Bakan Pakdemirli, bu çerçevede 52 kilometre ulaşım yolu ile Dicle Nehri üzerine 250 metre uzunluğunda köprü inşa edildiğini, ayrıca Batman-Siirt-Şırnak ve Diyarbakır'a ait köylerde de 237 kilometre asfalt kaplı köy yolunu yapmaya başladıklarını söyledi. Ilısu Barajı’nda elektrik üretimi yarın başlıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ilısu, Güncel, Haber

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