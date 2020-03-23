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Ilısu Barajı'nda su seviyesi 93 metreye ulaştı

Türkiye'nin vizyon projelerinden Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapımı tamamlanan Ilısu Baraj Gölü'nde biriken su miktarı 4 milyar metreküpe, su seviyesi ise 93 metreye ulaştı.

23.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:51
Ilısu Barajı'nda su seviyesi 93 metreye ulaştı
Türkiye 'nin vizyon projelerinden Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapımı tamamlanan Ilısu Baraj Gölü'nde biriken su miktarı 4 milyar metreküpe, su seviyesi ise 93 metreye ulaştı.
Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nin (HES) enerji üretimine başlanmasına az kaldı. Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu barajlar kategorisinde gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından Atatürk Barajı'ndan sonraki ikinci büyük konumundaki Ilısu Barajı'nda su tutma çalışmaları kontrollü şekilde devam ediyor. Ağustos ayı itibarıyla su tutulmaya başlanmasıyla birlikte baraj gölünde su seviyesi 93 metreyi aşarken, depolanan su miktarı ise 4 milyar metreküpe ulaştı. Toplamda 10,5 milyar metreküp suyun depolanacağı barajda enerji üretimine başlama hazırlıkları sürüyor. 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip baraj, Türkiye ekonomisine yıllık 2,5 milyar lira katkı sunacak.
"BARAJ ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"
Daha önce yapımı tamamlanan Keban, Karakaya, Atatürk, Birecik ve Karkamış barajları sayesinde Fırat Nehri'nin suyundan enerji üretimine başlanırken, Dicle, Kralkızı, Ilısu ve Cizre barajlarıyla da Dicle Nehri'nin suyu değerlendirilecek. Dicle Nehri üzerindeki en büyük hidroelektrik yatırım olan Ilısu Barajı ve HES Projesi, Türkiye'deki en önemli projelerden birisi. Proje Türkiye'nin refahı ve sürdürülebilir kalkınmanın temini açısından hayati önem taşırken, bölge huzurunu tesis edecek ve enerji problemine çare olacak.
Başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illeri olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak olan Ilısu Barajı, bin 200 MW kurulu gücü ve yılda üreteceği yaklaşık 4.12 milyar kilovat (kWh) enerji ile kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin en büyük 4. barajı ve dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin 2. büyük barajı olacak. Ayrıca Ilısu Barajı ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi bakımından dünyada birinci sırada yer alırken, proje Türkiye ekonomisine yılda 2,5 milyar lira katkı sağlayacak.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Ilısu, Güncel

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