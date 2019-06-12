Ilısu Barajı'nda su tutulması

BATMAN (AA) – Batman Valiliği
, Ilısu
Barajı'nda su tutulmasının ertelendiği yönünde yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında Ilısu Barajı'nda su tutulmasının 29 Ekim
2019'a ertelendiği yönünde haberlerin yer aldığı belirtilerek, "Ilısu Barajı ve HES
projesi çalışmaları daha önce kamuoyu ile paylaşılan takvimde devam etmektedir. Herhangi bir aksaklık veya gecikme söz konusu değildir. Teknik gerekliliklerin tamamlanmasına müteakip su tutulmaya başlanacaktır." denildi.
Kaynak: AABatman Valiliği
, Ilısu
, Güncel