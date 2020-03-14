İlk 30 dakikada gol yok
Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
14.03.2020 20:35 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:35
Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor , Fenerbahçe 'yi konuk ediyor. Mücadelede 30 dakika golsüz beraberlikle geçildi.
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe, Konyaspor, Güncel
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