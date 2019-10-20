İlk 4 sandıktan Çebi çıktı

Beşiktaş
'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda ilk 4 sandık sayıldı. 1685 oyun sayıldığı ilk 4 sandıkta Ahmet Nur Çebi en çok oyu toplayan isim oldu.
Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işleminin tamamlanmasının ardından kongre divan başkanlığı oyları saymaya başladı. İlk 4 sandıkta oy sayım işlemi tamamlanırken, bu sandıklarda en çok oyu alan başkan adayı Ahmet Nur Çebi oldu. Her sandıkta rakiplerini geçmeyi başaran Ahmet Nur Çebi, ilk 4 sandıkta sayılan 1685 oyun 952'sini aldı. Diğer adaylardan Serdal Adalı 641 oy alırken Hürser Tekinoktay ise 85 oy aldı. Sandıklardan 7 de geçersiz oy çıktı. Böylece Ahmet Nur Çebi, ilk 4 sandıkta en yakın rakibi olan Serdal Adalı'ya 311 oy fark atmış oldu. İlk 4 sandığın sonuçları şu şekilde:
1. sandık
Ahmet Nur Çebi: 211
Serdal Adalı: 176
Hürser Tekinoktay: 15
Geçersiz: 0
Boş: 0
2. sandık
Ahmet Nur Çebi: 260
Serdal Adalı: 170
Hürser Tekinoktay: 22
Geçersiz: 3
Boş: 0
3. sandık
Ahmet Nur Çebi: 250
Serdal Adalı: 153
Hürser Tekinoktay: 25
Geçersiz: 1
Boş: 0
4. sandık
Ahmet Nur Çebi: 231
Serdal Adalı: 142
Hürser Tekinoktay: 23
Geçersiz: 3
Boş: 0
(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)