- İlk 4 sandıktan Çebi çıktı
İSTANBUL - Beşiktaş
'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda ilk 4 sandık sayıldı. 1685 oyun sayıldığı ilk 4 sandıkta Ahmet Nur Çebi en çok oyu toplayan isim oldu. Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işleminin tamamlanmasının ardından kongre divan başkanlığı oyları saymaya başladı. İlk 4 sandıkta oy sayım işlemi tamamlanırken, bu sandıklarda en çok oyu alan başkan adayı Ahmet Nur Çebi oldu. Her sandıkta rakiplerini geçmeyi başaran Ahmet Nur Çebi, ilk 4 sandıkta sayılan 1685 oyun 952'sini aldı. Diğer adaylardan Serdal Adalı 641 oy alırken Hürser Tekinoktay ise 85 oy aldı. Sandıklardan 7 de geçersiz oy çıktı. Böylece Ahmet Nur Çebi, ilk 4 sandıkta en yakın rakibi olan Serdal Adalı'ya 311 oy fark atmış oldu. İlk 4 sandığın sonuçları şu şekilde: 1. sandıkAhmet Nur Çebi: 211Serdal Adalı: 176Hürser Tekinoktay: 15Geçersiz: 0Boş: 02. sandıkAhmet Nur Çebi: 260Serdal Adalı: 170Hürser Tekinoktay: 22Geçersiz: 3Boş: 03. sandıkAhmet Nur Çebi: 250Serdal Adalı: 153Hürser Tekinoktay: 25Geçersiz: 1Boş: 04. sandıkAhmet Nur Çebi: 231Serdal Adalı: 142Hürser Tekinoktay: 23Geçersiz: 3Boş: 0