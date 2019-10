"İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele" sergisi Brüksel'de açıldı

Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezince hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele" karma sergisi, Belçika 'nın başkenti Brüksel 'de açıldı.Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Chausee de Haecht Schaerbeek 173'te açılan sergiye katılan Belçika Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Cumhuriyet Bayramı öncesi böyle bir sergiye katılmaktan gurur duyduğunu söyledi.Tarihi başarılarla dolu, dünyaya yön veren süreçlere imza atmış Türkiye'nin Milli Mücadele'nin 100. yılını coşkuyla anmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Gümrükçü, şunları kaydetti:"19 Mayıs, sadece Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı değil, uzun yıllar karanlığa bürünmüş bir milletin üzerine güneşin doğuşudur. İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele sergisi, Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunun ve bugünlere nasıl gelindiğinin görülmesi açısından önemli. Milli Mücadele sadece Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile değil, 7'den 70'e halkımızın tüm katmanlarının desteğiyle kazanılmıştır. Sergiye gelen vatandaşlarımız sadece ilk adım heyecanını değil, hiç sönmeyecek, yüzyıllar boyu devam edecek 100. yıl ruhu ve coşkusunu yaşayacaktır."Bağımsızlık mücadelesi dünyaya anlatılıyorSergiyi yurt içinde ve yurt dışında vatandaşlarla buluşturarak Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak istediklerini bildiren Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı ise "İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele" sergisiyle Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini tüm dünyaya anlatmaya çalıştıklarını vurguladı.Belçika Türk Dernekleri Birliği Başkanı Rıfat Can da milletlerin hayatında devletin büyük öneminin olduğunu, Türk milletinin hiçbir zaman devletsiz yaşamadığını aktardı.Yıkılan bir devletin yerine daha güçlüsünün kurulduğunu anlatan Can, şöyle konuştu:"Türkiye Cumhuriyeti devleti bunun en güzel örneğidir. Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu konu alan İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele sergisini Belçika'da sizlerle buluşturmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Dileğimiz, bu sergi ile Milli Mücadele'nin ne zor şartlar altında verildiğini genç nesillerin tarihi belgelerden öğrenmelerine ve geleceklerine ona göre yön vermelerine yardımcı olmaktır."Açılışta, Belçika Karadeniz Folklor ekibi, yöresel oyunlarıyla programa renk kattı.Chausee de Haecht Schaerbeek 173'te 4 gün boyunca açık olacak sergide, Genelkurmay ATASE Dairesi Başkanlığından alınan belge ve fotoğraflar ile OMÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü sanatçıları ve Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği üyelerinin eserleri yer alıyor.Sergiye, Brüksel Başkonsolosu Dilşat Kırbaşlı Karaoğlu, Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Neslihan Karataş Durmuş, Belçika Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Abdullah Gümüşsay, Belçika Maarif Vakfı Başkanı Zeynep Bilgin Eraslan, Belçika Türk Dernekleri Birliği Başkanı Rıfat Can, Belçika Rumeli Türkleri Derneği Başkanı Turan Türe, Belçika'da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve Belçika'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.