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'İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi"

Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle Samsun Valiliği 100.

05.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:25
Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için 'a çıkışının 100. yılı nedeniyle Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan ve Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce desteklenen "İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Karma Sergisi", Gazi Müzesi'nde Samsunlularla buluştu.
Vali Osman Kaymak, serginin açılışında yaptığı konuşmada, üç gün açık kalacak sergiyi herkesin gezmesini önerdi.
Milli Mücadele'nin 100. yılında olunmasına rağmen Milli Mücadele'nin devam ettiğini aktaran Kaymak, "Ülke olarak zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Mili Mücadelemiz devam ediyor. Bu nedenle birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız." dedi.
"İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele" sergisinin Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunun ve bugünlere nasıl gelindiğinin görülmesi açısından önemli olduğuna dikkati çeken Kaymak, serginin daha sonra başka ilerde de açılacağını ifade etti.
Toplam 63 eserden oluşan karma sergide, Genelkurmay ATASE Dairesi Başkanlığından alınan belge ve fotoğraflar ile OMÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü öğretim elemanları ve Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği (SAMFAD) üyesi yerel sanatçıların çalışmaları yer alıyor.
Daha önce Paris, Berlin ve Belçika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İstanbul, İzmir, Ankara ve Amasya'da açılan sergi, Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya, Kosova, Makedonya ve Bulgaristan'da yurt içinde ise Diyarbakır, Sivas, Erzurum, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vatandaşlarla buluşacak.
'İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi

Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Güncel

Kaynak: AA


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