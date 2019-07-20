İlk Almanca Meslek Yüksek Okulu Yeditepe Üniversitesi'nde açıldı

TÜRKİYE'DE ilk kez Yeditepe Üniversitesi tarafından, Almanca dil eğitimi veren Meslek Yüksek Okulu açıldı. Almanya 'da bir dönem mesleki eğitim görme fırsatı yakalayan öğrenciler ayrıca ön lisans programlarını tamamlayarak lisans mezunu olabilecek.

Yeditepe Üniversitesi Türkiye'de ilk kez Almanca dil eğitimi veren Meslek Yüksek Okulu (MYO) açtı. Bu yıl 'Elektronik Teknolojisi', 'İnternet ve Ağ Teknolojileri', 'Mekatronik' ve 'Otomotiv Teknolojisi' bölümlerinden ilk kez öğrenci alacak.

MYO Müdürü Prof. Dr. Sermin Örnektekin, Türkiye Almanya ilişkilerinin çok büyük istihdam imkanı sağladığını bu yüzden Almanca odaklı MYO açtıklarını ifade etti. Prof. Dr. Örnektekin "Baktığımız zaman Türkiye'de 7 bin 300'ün üzerinde Almanya sermayeli şirket yer alıyor. Almanya'da 500 bin kişiyi çalıştıran Türk şirketleri yer alıyor. Buralarda çalışacak elemana ihtiyacımız var. Bu elemanların doğrudan mühendis olması değil, hem mühendisin anlattığı şeyleri anlayabilecek, hem de sahaya indiği zaman teknisyenlerin anlattığını anlayabilecek teknikerlere ihtiyaç var. Biz bu ihtiyacı karşılayabilmek ve mezun oldukları zaman iş imkanlarının daha kolay olması için Almanca dil eğitimine başladık" dedi.

ALMAN AKADEMİSYENLERDEN EĞİTİM

Eğitim verecek hocaların hepsinin Alman ekolünden yetiştiğini ve sektörel deneyimi olan hocalar tarafından verileceğini belirten Prof. Dr. Örnektekin "Öğrencilerimiz liseden geldikten sonra yepyeni bir dille karşılaşıyorlar. Kendi meslekleri ile ilgili terminolojiyi daha iyi öğrenebilmeleri için eğitim veren hocalarımızın hepsi Almanya'dan mezun, orada çalışmış, Türkiye'deki Alman firmalarında bulunmuş ve sektörden gelen hocalarımız var. Bu hocalarımız hazırlık sınıfı öğrencilerine teknik Almanca eğitimi verecek. Bu da öğrenicilerin mesleğe girmeden teknik bilgiyle donanmasını sağlayacak" diye konuştu.

ALMANDAYA'DA ÇALIŞMA VE EĞİTİME DEVAM ETME FIRSATI

Öğrenciler ayrıca ikinci yıl ve üçüncü yılın ilk döneminde üniversitenin İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yerleşkesinde öğrendikleri bilgileri sahada deneyimleme fırsatı bulacak. Üçüncü yılın son döneminde ise, F+U Eğitim Kurumları'nın anlaşmalı olduğu, Almanya'daki 1800 firmadan birinde mesleki işyeri uygulaması şeklinde eğitim alacak. Mesleki işyeri uygulaması yaptıkları firmada, başarılı olmaları durumunda, bu firmanın referansı ile Almanya'da çalışma imkanı bulacak. Ayrıca öğrenciler, Internationale Berufsakademie (IBA) Üniversitesi'nin mühendislik bölümlerinde lisans eğitimine devam edebilecek.

Prof. Dr. Örnektekin üniversite olarak eğitimde dil farkındalığına önem verdiklerini vurgulayarak, "Sadece Almanca eğitimi vermiyoruz. Üniversitemizde eğitim dili İngilizce ancak bunun yanında Rusça, Çince, İtalyanca, Almanca, Korece, İspanyolca gibi dilleri de seçme hakkı tanıyoruz. Çünkü buradan mezun olan öğrenciler dünya vatandaşı olsun, farklı alanlarda çalışabilsin istiyoruz" diye konuştu.

Bu yıl ilk kez öğrenci alacak olan dört bölüme toplam 216 öğrenci alınacak. Bölümlerin her birine 5'i tam burslu, 49'u yüzde 50 burslu olmak üzere 54 öğrenci alınacak.