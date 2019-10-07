İlk ara tatil ne zaman olacak? 2019-2020 MEB eğitim öğretim takvimi

Yeni eğitim öğretim dönemi ile birlikte okullarda iki ara tatil uygulanacak. Kasım'da başlayacak ilk ara tatil tarihine az bir zaman kaldı. Öğrenciler ile birlikte veliler de ilk ara tatil ne zaman başlayacak merak ediyorlar. İşte 2019-2020 MEB eğitim öğretim takvimi...
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
9 Eylül'de açılan yeni eğitim öğretim döneminde ilk ara tatil 18-22 Kasım 2019'da, ikinci ara tatil 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.
- 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
- 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.