İlk ara tatilde aileler için seyahat rotaları

9 Eylül'de başlayan yeni eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek ve hafta sonu tatilleriyle birlikte tam 9 günlük tatil fırsatı sunacak. 2019-2020 eğitim yılı ara tatilinde ailece seyahate çıkmayı planlayanlar için pek çok seçenek mevcut.

Kış ortasında Antalya'nın sakinliğini tercih edecekler için Kemer ve Belek'te önde gelen otellere ek olarak tatilini daha da güneyde KKTC'de geçirmek isteyenler için Girne ve Bafra'da çeşitli kampanyalı otel seçenekleri, ara tatil programını ülkemizin popüler gezi rotalarında geçirmek isteyenler için de kültür turları fırsatları mevcut.Türkiye içinde Bursa, Sapanca, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Gaziantep'te özel rotalar sunuyor. Ara tatilde 3-4 günlük yurt içi turlara katılmak isteyenler ise Eskişehir Odunpazarı Turu, Kastamonu Safranbolu Turu ve Kapadokya Turu'nu tercih edebilirler.

Kültür Turları

Eskişehir Odunpazarı Turu'nda Odunpazarı, Porsuk Çayı, Lületaşı Atölyeleri, Cam Sanatları Müzesi, Kent Park, Bilim Sanat ve Kültür Parkı, Balmumu Heykeller Müzesi görülecek yerler arasında yer alıyor.

Kastamonu Safranbolu Turu'nda UNICEF'in dünya mirası listesindeki bu eşsiz belde de Safranbolu ve Kastamonu'nun yerel lezzetleri keşfedilebilir.

Kapadokya Turu'nda ise Göreme, Ürgüp, Avanos, Üçhisar, Hacıbektaş, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Ihlara Vadisi'ni görülecek yerler arasında bulunuyor. Balon turu, Güzel Atlar Diyarı Kapadokya'da büyülü bir atmosfer sunuyor