İlk Aşamada Girişimlere 100 Bin Lira Yatırım İmkanı Sunacağız"

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "T3 Girişim Merkezi (T3GM) 2019 yılı girişim çağrısına çıktık. Bu yıl kapsamı genişletilen program ile seçilen teknoloji girişimlerine danışmanlık, ücretsiz ofis, teknik uzmanlık destekleri ile birlikte ilk aşamada 100 bin liraya kadar yatırım imkanı sunacağız. Girişim destek programına başvurular, 21 Aralık'a kadar devam edecek." dedi.İstanbul'da düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya gelen Bayraktar, Vakıf bünyesinde yapılan çalışmalar, hayata geçirilen projeler hakkında bilgi vererek, Türkiye girişim ekosistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.Bayraktar, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin ana düzenleyicisi olan T3 Vakfı olarak, teknoloji girişimlerini desteklemeye devam ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"T3 Girişim Merkezi'nde ilk kez geçtiğimiz yıl başlattığımız programın 2019 yılı başvuruları açıldı. T3GM, 2019 yılı girişim çağrısına çıktık. Bu yıl kapsamı genişletilen program ile, seçilen teknoloji girişimlerine danışmanlık, ücretsiz ofis, teknik uzmanlık destekleri ile birlikte ilk aşamada 100 bin liraya kadar yatırım imkanı sunacağız. Girişim destek programına başvurular, 21 Aralık'a kadar devam edecek.Amacımız Baykar gibi girişimlerin sayısının artması. Bunun için, girişim ekosistemimizi bu tür girişimlerin ortaya çıkmasına elverişli bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Baykar ilk kurulduğunda sadece 7 kişilik bir ekipti, bugün bu sayı mühendis ve teknisyenleriyle 500 kişiye ulaştı. İHA ve SİHA teknolojisinde artık bağımsız olarak güvenliğimiz için hizmet eden ürünlerimiz sahada kullanımda ve çok başarılı sonuçlar alınıyor. "- "11 yabancı girişim, İstanbul'a gelme kararı aldı"Türkiye'yi dünyada SİHA yapabilen ender ülkeler arasına soktuklarına dikkati çeken Bayraktar, "Amacımız bu tip örneklerin tüm sektörlerde yayılması. Ülkemizi girişimlerin cazibe merkezi haline gelmesini hedefliyoruz. TEKNOFEST'e gelen 100 yabancı girişimciden ödül alan 15 girişim Türkiye'ye davet edildi ve farklı ülkelerden 11 girişim kurucularıyla birlikte İstanbul'a gelme kararı aldı. Bunu daha da artırmalıyız." ifadelerini kullandı.Konuşmasında T3 Vakfı'nın faaliyetleri hakkında bilgi veren Bayraktar, Türkiye'de milli teknoloji hamlesinin geliştirilmesi amacıyla çalıştıklarını bildirerek, Baykar bünyesinde aynı hedefle yola çıktıklarını, şu an gelinen noktada geliştirilen İHA ve SİHA'ların sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarda 75 bin saati geçtiğini anlattı.Bayraktar, böyle bir ekosistemin oluşturulması ve geliştirilmesi için, elde edilen başarıların tüm alanlara yayılması gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:"Vakfın çatısı altında yaptığımız tüm faaliyetleri 'Milli teknoloji hamlesi" olarak değerlendiriyoruz, girişim ekosistemini desteklemek için çalışıyoruz. Türkiye'deki ekosisteme baktığımızda, son 10-15 yılda bu alanda çok ciddi atılımlar var. Ben okurken Teknopark diye bir kavram yoktu, şu an 77 tane Teknopark'ımız var, buralarda faaliyet gösteren 5 bine yakın şirketimiz var, bu alana gittikçe artırılan destekler var. Türkiye'de teknoloji alanına verilen destekler gün geçtikçe artırılıyor.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye'deki Ar-Ge harcaması ve yaptığı projeler ile, Ar-Ge ekosisteminin yüzde 10'unu teşkil ediyor. Aslında Türkiye'de en büyük Ar-Ge harcamalarını yapan yüzde 57 ile özel sektör. Ar-Ge'yi fonlayan da, yine kamudan ziyade özel sektör. Türkiye'deki Ar-Ge kaynak fonlamasının yüzde 50'si özel sektör tarafından yapılıyor."- "Yeni dönemde 400 kişiye ayda 500 lira burs vermeyi hedefliyoruz"Vakfı ilk kurduklarında belli hedeflerle yola çıktıklarını bildiren Bayraktar, Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde destek vermek için çalıştıklarını, ilk çağrıya "1001 Teknoloji Takımı" kurma hedefiyle çıktıklarını anımsattı.Bayraktar, ilk yıl 100 öğrenciye aylık 500 lira burs verdiklerini, yeni dönemde bu sayıyı 400 kişiye çıkarma hedefinde olduklarını, bursiyerlerin gönüllü eğitmen olarak Vakfın faaliyetlerinde de yer aldıklarını anlattı."Vakfımızın maddi kaynakları tamamen kurucularının bağışlarından karşılanmaktadır." diyen Bayraktar, çalışmalar arasında yer alan "Geleceğin Teknoloji Yıldızları" çağrısı kapsamında kurulan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde 2017 yılında 40 bin başvurudan çeşitli aşamalarla 430 öğrencinin seçildiğini, bu öğrencilerin çeşitli teknoloji alanlarında eğitimlerini Vakıf bünyesinde sürdürdüğünü aktardı.- "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'ni Tüm Türkiye'ye yayma hamlesi başlattı"DENEYAP eğitimlerinin öğrencilere katkısına dikkati çeken Bayraktar, "Şu an 2018 yılı itibarıyla İstanbul'da 13 ilçede, 15 DENEYAP Teknoloji Atölyesi var, 2018 yılında bin 120 öğrencimizi kabul ettik, toplam bin 550 öğrenci ile atölyeler birlikte şu an faaliyet gösteriyor. 2019 hedefimiz 22 ilçeye çıkmak." dedi.Bayraktar, Belediyelerin atıl kalan internet kafelerine bu atölyeleri kurduklarına işaret ederek, bu atölyelerin şu an yalnızca İstanbul'da bulunmasına karşın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, elde edilen başarılardan dolayı projeyi tüm Türkiye'ye yayma hamlesi başlattığını aktardı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Gençlik Spor Bakanlığı ile Kasım ayında imzalanan protokole göre, 81 il'e 100 DENEYAP Teknoloji Atölyesi kurulmasının hedeflendiğine dikkati çeken Bayraktar, önümüzdeki 3 ayda 10 ilde, 2019'un sonuna dek 30 ilde, 2020 sonuna kadar da tüm illerde kurulum yapılmasının planlandığını söyledi.Bayraktar, "DENEYAP Teknoloji Atölyelerimizde kız-erkek oranına bakıldığında yüzde 35 kız öğrenci, yüzde 65 erkek öğrenci olduğunu görüyoruz." dedi.Bayraktar, DENEYAP Doğa Kampları kapsamında, gençlerin sosyalleşmesi ve takım olabilme yetilerinin artırılması için önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini, 2018 yılında 39 bin 500 gencin kamplardan yararlandığını dile getirdi.- "Bilim Üsküdar'da ilk ayda 3 bin 700'den fazla öğrenci eğitim aldı"Üsküdar Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle açılan Bilim Üsküdar'ın ilk fazının, Kasım ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıldığını anımsatan Bayraktar, bu merkez, İstanbul'un ilk bilim merkezi konumunda olduğunu dile getirdi.Bayraktar, "Bilim Üsküdar'da sunulan doğa, havacılık, Matematik ve tasarım atölyelerine büyük bir ilgi oldu ve ilk ayında 3 bin 700'den fazla öğrenci eğitim aldı. Hedefimiz, 2019'da 50 bin öğrenciyi bu atölyelerde eğitmek. Her ay 10 bin öğrencinin bir gün eğitim alacağı Sarıyer'deki Bilim ve Teknoloji Kampüsü hazırlıkları devam ediyor, 2019 Eylül gibi açılacak." bilgisini verdi.- "TEKNOFEST'in süresi 2019'da uzatılacak"Bayraktar Türkiye'de düzenlenen teknoloji zirvelerinde de son dönemde önemli işler başarıldığının altını çizdi.İlki düzenlenen TEKNOFEST'in toplumda önemli bir heyecan yarattığını hatırlatan Haluk Bayraktar, 2019 yılında bazı sürprizler ziyaretçileri bazı sürprizler beklediğini, gelecek sene organizasyonun Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşeceğini, süresinin daha da uzatılmasının planlandığını bildirdi.Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın festivale verdiği önemden bahseden ve bu anlamda son hızla çalışmaları devam ettirdiğini anlatan Haluk Bayraktar, şu an itibarıyla roket ve savaşan İHA yarışmalarının çağrı ve katılım koşullarının yayınlandığını ve çağrısının başladığını duyurdu.- "Girişim ekosistemini çok önemsiyoruz"Bayraktar, her ülkenin kendi Bilim Merkezinde, kendi gençliğine bir mesaj verdiğinin altını çizerek, "Biz de kurduğumuz, gönüllü destek verdiğimiz Bilim Merkezleri'nde gençlerimize, Türkiye'de bugüne dek elde edilmiş başarılı sonuçları anlatmak aynı zamanda bu ülkenin hedeflerini de göstermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Girişim ekosistemine verdikleri önemden bahseden Bayraktar, Türkiye'nin teknolojik anlamda katma değer üretmesinin mühim ve kritik olduğunu söyledi.Bu alana ciddi zaman ve emek harcadıklarının altını çizen Haluk Bayraktar, çıktıkları T3GM programı çağrısında da Türkiye'ye katma değer ve ekonomik fayda sağlayacak projelerin hayata geçmesi için çalıştıklarını dile getirdi.Bayraktar, bu sene girişimlere ilk aşamada 100 bin liraya varan destek sağlayacaklarının altını çizerek, projelerin içeriğine göre 20'ye kadar projeyi destekleme hedefinde olduklarını bildirdi.- T3GM programı-Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, T3GM programı kapsamında katma değerli ürün ve hizmet geliştiren bütün teknoloji girişimlerinin başvuruları kabul ediliyor.Otonom teknolojiler, yapay zeka ve makine öğrenmesi, eğitim teknolojileri, akıllı ağlar, nesnelerin interneti alanında çalışmaları bulunan teknoloji girişimlerine ise öncelik tanınıyor.Ürün ya da servisleri en az prototip aşamasında olan teknoloji girişimleri altı aylık hızlandırma programı boyunca desteklenirken, fikir aşamasındaki girişimci adaylarına ise 2019 yılı içinde online ön kuluçka platformu sunulması planlanıyor.Altı aylık girişim programı kapsamında girişimlere ofis desteği, prototipleme atölyesi, usta desteği, teknik uzman desteği, ihtiyaçlarına özel eğitimler ve ilk aşamada 100 bin liraya kadar yatırım imkanı sağlanacak.Sonraki aşamalarda yatırım desteğinin artırılabileceğinin bildirildiği programa başvurular, 21 Aralık'a kadar devam edecek.