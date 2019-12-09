İlk Aşk Filmi

Leo, duygularını göstermekten kaçınan başarılı bir boksördür. Genç adam gönlünü, masum bir telekız olan Monica’ya kaptırır. Başaracağına inandığı bir dövüşten ağır darbe alması Leo’yu derinden etkiler. Bu sırada Monica farkında olmadan kendisini bir uyuşturucu kaçakçılığı planının içinde bulur. Monica’ya yardım etmek isteyen Leo, gece boyunca peşlerine düşen mafya, polis ve bir suikastçıdan kurtulmaya çalışır.Yönetmen:
Takashi MiikeSenaryo:
Masa NakamuraOyuncular:
Becky, Sakurako Konishi, Masataka Kubota , Jun Murakami , Nao Ohmori, Sansei Shiomi, Shôta Sometani , Seiyô UchinoFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Hatsukoi/ First LoveYapımcı Firma:
Mars ProductionYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Japonya, İngiltereOrijinal Dili:
JaponcaFilmin Süresi:
108 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
13.03.2020 İlk Aşk Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.