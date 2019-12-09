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İlk Aşk Filmi

İlk Aşk filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. İlk Aşk filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

09.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:58İlk Aşk Filmi
Leo, duygularını göstermekten kaçınan başarılı bir boksördür. Genç adam gönlünü, masum bir telekız olan Monica’ya kaptırır. Başaracağına inandığı bir dövüşten ağır darbe alması Leo’yu derinden etkiler. Bu sırada Monica farkında olmadan kendisini bir uyuşturucu kaçakçılığı planının içinde bulur. Monica’ya yardım etmek isteyen Leo, gece boyunca peşlerine düşen mafya, polis ve bir suikastçıdan kurtulmaya çalışır.


Yönetmen:Takashi Miike
Senaryo:Masa Nakamura
Oyuncular:Becky, Sakurako Konishi, Masataka Kubota , Jun Murakami , Nao Ohmori, Sansei Shiomi, Shôta Sometani , Seiyô Uchino
Filmin Türü:Komedi
Orijinal Adı:Hatsukoi/ First Love
Yapımcı Firma:Mars Production
Yapım Yılı:2019
Yapım Ülkesi:Japonya, İngiltere
Orijinal Dili:Japonca
Filmin Süresi:108 dk.
Dağıtıcı Firma:Başka Sinema
Vizyon Tarihi:13.03.2020

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Masum, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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