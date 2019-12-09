İlk Aşk Filmi

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Leo, duygularını göstermekten kaçınan başarılı bir boksördür. Genç adam gönlünü, masum bir telekız olan Monica’ya kaptırır. Başaracağına inandığı bir dövüşten ağır darbe alması Leo’yu derinden etkiler. Bu sırada Monica farkında olmadan kendisini bir uyuşturucu kaçakçılığı planının içinde bulur. Monica’ya yardım etmek isteyen Leo, gece boyunca peşlerine düşen mafya, polis ve bir suikastçıdan kurtulmaya çalışır.Takashi MiikeMasa NakamuraBecky, Sakurako Konishi, Masataka Kubota , Jun Murakami , Nao Ohmori, Sansei Shiomi, Shôta Sometani , Seiyô UchinoKomediHatsukoi/ First LoveMars Production2019Japonya, İngiltereJaponca108 dk.Başka Sinema13.03.2020