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İlk atışı Başkan Bülent Öz yaptı

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Çanakkale'nin Çan ilçesinde birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor.

18.09.2019 13:26İlk atışı Başkan Bülent Öz yaptı
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Çanakkale'nin Çan ilçesinde birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor. Gençlerden gelen istek ve talepleri yerine getiren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, gençlerin sosyal imkanlarının gelişmesi için yoğun mesai harcıyor.

Turnuvanın ilk gününde Çanlı hemşehrileriyle birlikte müsabakaları izleyen Başkan Bülent Öz, "Sokağa Sahip Çık" sloganı ile basketbola gönül veren gençlerin eğlenceli vakit geçirmeleri adına belediye tarafından organize edilen sokak basketbolunun ilk atışını gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında düşüncelerini ifade eden Belediye Başkanı Bülent Öz, "Basketbol sevgisini yaşayan genç ve yetenekli arkadaşlarımızın belleklerinde güzel bir hatıra bırakması temennilerimiz ile tek potanın altında aynı sahayı paylaşan tüm basketbol gönüllülerine başarılar diliyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Bülent Öz, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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