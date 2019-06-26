İlk ayını dolduran öğretmen eyleminde profesörlere gözaltı

Şili'de dördüncü haftasına giren grev ile haklarını arayan öğretmenler başkanlık sarayının önünde oturma eylemi düzenledi. Polis TOMA'larla su sıkarak dağıtmaya çalıştığı grupta, aralarında profesörlerin de bulunduğu 20 kadar öğretim görevlisini gözaltına aldı. Şili'de öğretmenlerin iş bırakma eylemi, Pazartesi günü itibariyle dördüncü haftasına girildi. Ay başından bu yana çalışma koşullarında iyileşme talep eden öğretmenlerin süresiz grevi devam ediyor. Öğretmenler dün başkent Santiago'da bulunan La Moneda Sarayı önünde tezahürat ve pankartlarla gösteri yaptı. Şehrin ana caddesi Alameda'yı oturarak araç trafiğine kapatan göstericilere polis TOMA'larla su sıktı. Polis, Şili Öğretmenler Birliği Başkanı Prof. Mario Aguilar dahil olmak üzere yaklaşık 20 öğretim görevlisini gözaltına aldı. Gözaltına alınan Prof. Mario Aguilar'ın ilk açıklaması, "Barışçıl bir şekilde gösteri yapıyorduk. Yolda oturduk, posterler açtık. Söylemek istediklerimizi söylemek istiyorduk. Ciddi bir eylemdi ama sert şekilde bastırıldı. Gözaltına alındık, ifade özgürlüğü ve anayasal haklarımıza saldırılar oldu" şeklinde oldu. Şili Üniversite Öğrencileri Federasyonu (FECH) Başkanı Emilia Schneider, Şili Öğretmenler Birliği Başkanı Prof. Mario Aguilar'in barışçıl bir gösterinin ortasında tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Schneider, "Mario Aguilar'in tutuklanması kabul edilemez ve hükümetin sorunu çözme konusundaki isteksizliğini gösteriyor" dedi. Schneider'r göre polisin eylemi, Eğitim Bakanı Marcela Cubillos'un çatışmayı genişleterek diyalogu reddetme çabasını gösteriyor.

(İHA)

Kaynak: İHA