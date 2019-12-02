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İlk Birleşik Arap Emirlikleri şefi Musabbeh'in özel iftar menüsü: Oryantal pilav ve kuzu incik

İlk Birleşik Arap Emirlikleri şefi Musabbeh el Kaabi, özel iftar menüsünü euronews ile paylaştı

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10İlk Birleşik Arap Emirlikleri şefi Musabbeh'in özel iftar menüsü: Oryantal pilav ve kuzu incik
Musabbeh el Kaabi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden çıkan ilk şef aşçı. Kendisiyle tanışmak ve özel iftar menüsünü tatmak için 'deki Jumeirah Zabeel Saray Oteli'ne gittik. Müslüman olmayan insanlar da Ramazan atmosferini yaşamak, orucun ritüellerini deneyimlemek ve iftar yapmak için buraya geliyor.

Kral pilavı ve kuzu incik ile hazırlanan geleneksel 'Ouzi' yemeği

Musabbeh'in iftar için hazırladığı özel menüde bir zamanlar sadece kral ya da zengin insanların yiyebildiği, pahalı malzemeler ile hazırlanan 'kral pilavı' var. Bu yemek için ciğer, dana eti, soğan, kızarmış karnabahar, haşlanmış nohut, safran pilavı ve baharatlar karıştırılıyor. Daha sonra garnitürler ile süslenerek misafirlere servis ediliyor.
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Kaynak: Euronews.com

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