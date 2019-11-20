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İlk bölümü yayınlanan Azize dizisinde dikkat çeken cinsel istismar sahnesi

Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Azize dizisi, hamamdaki cinsel istismar sahnesiyle olay oldu. Büyük bir ilgiyle izlenmeye başlanan dizinin son sahnelerindeki cinsel istismar bölümü izleyiciyi kızdırdı.

20.11.2019 08:08 | Son Güncelleme: 20.11.2019 08:19

Başrollerini Buğra Gürsoy ile Hande Erçel'in paylaştığı Azize dizisi, dün akşam ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Aşk dolu hikayesiyle dikkat çeken dizideki cinsel istismar sahnesi ise tepki çekti.

HAMAMDAKİ CİNSEL İSTİSMAR SAHNESİ TEPKİ ÇEKTİ

Çarpıcı konusuyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran dizinin sonlarına doğru yer alan hamamdaki cinsel istismar sahnesi seyircileri ikiye böldü. Hande Erçel'in Azize'yi oynadığı dizide Mustafa Yıldıran'ın canlandırdığı Balkan karakteri tarafından cinsel istismara uğradığı sahne daha ilk bölümden gündem oldu.

İZLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Diziyi izleyen vatandaşların bazıları kadına şiddetin ve ölümün arttığı son yıllarda bu tarz sahnelerin çekilmesini gereksiz bulurken bazıları da erken saatlerde yayınlanan bir dizide cinsel istismar sahnesinin olmasına tepki gösterdi. Öte yandan babası ve kardeşini öldürdüğü Azize tarafından hamamda bıçaklanan Balkan'ın durumu yeni bölümde netlik kazanacak.

AZİZE'NİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Azize, genç bir hemşiredir. Mahkümların aşı günü için hapishaneye gittiğinde hapishane önünde bir suikasta tanık olur. Suikast suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlara karşı düzenlenmiştir. Geçmişte bir komiseri öldürmekten mahküm olan Alpanların büyük oğlu Balkan tahliye olmaktadır. Katilin amacı Balkan'ı öldürmektir ama onun yerine ailenin küçük oğlu Kartal vurulur. Azize Kartal'a müdahale eder ve onun hayatını kurtarır.

Böylece suç dünyasının en korkulan ailelerinden birinin içine girmek zorunda kalır. Azize, tüm masumiyeti ile korkunç bir dünyaya giriyor gibi görünmektedir ama Azize hemşirenin çok büyük bir sırrı, daha önemlisi kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği tehlikeli bir amacı vardır.

KADROSUNDA KİM YER ALIYOR?

Azize'de, Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yıldıran, Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Selen Öztürk, Tugay Mercan, Başak Daşman, Çetin Sarıkartal, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ufuk Şen Ceylan Bati, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Galip Erdal ve Taha Baran Özbek rol alıyor.

İlk bölümü yayınlanan Azize dizisinde dikkat çeken cinsel istismar sahnesi

Mustafa Yıldıran, Magazin


HABER YORUMLARI (27)
EZRO:Hafız senin anan bacın yok mu?
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BİLİRKİSİ:Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazın Sade bir sözdür fakat hikmetlerin en mücmeli:Bir halas imkanı var: Ahlakımız yükselmeli, Yoksa pek korkunç olur katmerleşip hüsranımız. . . Çünkü hem dünya gider, hem din, eğer yapmazsanız. Mehmet Akif Ersoy
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AD:Güzel çok güzel dizilerde sapıklık ve fanteziler şiddet bu millete çok lazım iyicene iş çığrından çıkmasılazım artık evlerde kuytu köşelerde değil dışarda herkesin gözü önünde yapılması lazım millet Ahlaksızlıga aç çok aç bu milletten birşey olmaz Vatan bile emanet edinmez
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ALİ:Bu dizileri yapanlar toplumdaki gencleri yoldan cikariyor boyle yaparak..lutfen savcılar bu insanlar icin gerekeni yapsin.bu ne yaa..toplumumuzu bozuyo bu diziciler..ahlak denen bisey var.bu sahneyi goren bir genc aynisini uygulasa suç kimin???
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REAL:Bu gibi kanallar RTÜK e kafayı takar mı . İstedikleri her sahneyi çekerler
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ELİNİN KÖRÜ:adam gibi dizi çekin yaa ne bu sizin yüzünüzden ülkede kadına şiddet, argo konuşmalar, davranış değişiklikleri, çocuk, kadın istismarı ve insanların birbirlerine bakış açıları değişiyor. işinizi doğru düzgün yapın.
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LALE:Yine saçma sapan bir dizi olduğu anlaşıldı. Rtük neden var ?
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İNSAN:PARA TOPLAMAK İÇİN VAR. . .
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ERDAL:İşi bu kadar abartma Ey kadın Annen de Rahmetli oldu. BİRAZ DERS ALSANA. . .
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ATİLLA:ahlaksızlığınız yüzünden izlemiycem iyi bişimiş gibi gösteriyorsunuz
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