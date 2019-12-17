Haberler » Magazin » İlk bölümü yayınlanan Sefirin Kızı dizisi, bekaret ve gerdek gecesi sahneleriyle Twitter'da trend oldu - Magazin

İlk bölümü yayınlanan Sefirin Kızı dizisi, bekaret ve gerdek gecesi sahneleriyle Twitter'da trend oldu

Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Sefirin Kızı isimli dizi, bekaret ve gerdek gecesiyle ilgili sahneleriyle seyircisini kızdırdı. Dizi kısa sürede Twitter'da trend olurken birçok tepki mesajı geldi.

17.12.2019 07:39 | Son Güncelleme: 17.12.2019 08:01

Başrollerini Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in oynadığı Sefirin Kızı, dün akşam ilk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Birbirine aşık iki gencin hikayesinin anlatıldığı dizide yer alan bekaret ve gerdek gecesi sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı.

150 DAKİKADA 12 KEZ GERDEK GECESİ KELİMESİ KULLANILDI

Nare, aşık olduğu Sancar ile evlendiği gece aniden ortadan kayboluyor. Tam 9 yıl sonra Sancar'ın düğününde ortaya çıkan Nare, yanında kızını da getiriyor ve olaylar bir anda bambaşka bir yere gidiyor. İlk bölümüyle ekrana gelen dizide yer alan gerdek gecesi ve bekaret sahneleri 'da gündem oldu. 150 dakika ekranda olan dizide tam 12 kez gerdek gecesi kelimesi kullanıldı.

TWITTER'DA YORUM YAĞDI

Nare'ye aşık olan Sancar, muradına ererek sevdiğiyle evlenir. İlk gecelerinde Nare'nin bakire olmadığını anlayan Sancar kriz çıkarır ve kırmızı kurdeleyi göstererek bunu takmayı nasıl kabul ettin diyerek Nare'den hesap sorar. Dizide bekaret konusunun ön planda olması ve sürekli bekaret vurgusu yapılmasına yorumlar yağdı. Kısa sürede gündem olan dizi, Twitter'da trend oldu. İşte Sefirin Kızı için gelen bazı yorumlar:

İlk bölümü yayınlanan Sefirin Kızı dizisi, bekaret ve gerdek gecesi sahneleriyle Twitter'da trend oldu

Engin Akyürek, Twitter, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
PERİ:Sonrada Kadın cinayetlerini nasıl durduracağız. Durduramazsınız. . . Böyle dizilerle bu şekilde insancuklarla olmaz. Önce siz adam olacaksınız.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DEREN:bu saçmalıklardan bıktık valla. hep aynı izlemeyin arkadaşlar.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SELDA:Türk halkının gerçekleri var kardeşim senarist sanatsal olarak bir gerçeğe vurgu yapmış. ne var bunda kim bakire olmayan eş isterki. Bekaret Türk erkeği için önemlidir kadın cinayetlerine hepimiz karşıyız ama ahlaksızlığı normal göstermeye çalışanlar tarih sizide unutmayacak ama Türk milleti sizi hiç bir zaman sinesine basmayacak basmadıda ahlaksızlığınızla baş başa kalın.
Yayından Kaldır
2 3
Cevap yaz
TOLGA:ewlwnmeden söliyeydi kız bu duruma düşmezdi
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
RACO:izlemeyin böyle dizileri 2 haftada final yapsın bitsin izleyipte prim vermeyin şunlara ya ne utanma kaldı ne başka şey herşey ortada bu ne böyle
Yayından Kaldır
6 1
Cevap yaz
ABDULLAH:baştan sona basitlik
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ADSIZ:bunların hepsi gerçek hayat eleştiren gereksiz kişilikler sadece internette adım geçsin diye dolananlar. tepkiyi bir tek sosyal medyada vermeyi bilirler. amerikan yapımı bir dizi olsaydı yere göğe sığdıramazdı bu gereksiz insanlar.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:bu ülkede bunları yasayan insanlarda var dizi bu sonuçta farklı hikayeler olmalı
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

08:34 Fadik Sevin Atasoy Amerika'da - Magazin
07:39 İlk bölümü yayınlanan Sefirin Kızı dizisi, bekaret ve gerdek gecesi sahneleriyle Twitter'da trend oldu - Magazin
00:08 Ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırlı pozu binlerce beğeni aldı - Magazin
23:35 Kemal'in ölümü sonrası "Ich bin Çukur" etiketi sosyal medyada gündem oldu - Magazin
21:58 Ünlü oyuncu Bella Thorne'un sütyenli paylaşımı sosyal medyayı salladı - Magazin
20:33 Mucize Doktor 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ali Vefa ilk defa baloya katılıyor - Magazin
17.12.2019 08:44:46