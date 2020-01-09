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İlk çeyrek ihracat beklentisi arttı

İhracat beklenti endeksi, 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 5 puan artarak 113,9 oldu.

09.01.2020 10:15 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:15İlk çeyrek ihracat beklentisi arttı
beklenti endeksi, 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 5 puan artarak 113,9 oldu.
Ticaret Bakanlığı, 2020 yılı birinci çeyrek Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ihracat beklenti endeksi, 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 5 puan artarken, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise 3,1 puan azaldı. 2019 yılı 4. çeyrekte 108,9 olan endeks, 2020 yılı birinci çeyrekte 113,9 oldu. 100'ün üzerinde gerçekleşen İhracat Beklenti Endeksi, 'nin önde gelen ihracatçı firmalarının 2020 yılı birinci çeyrekte ihracatın artacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret etti.
2020 yılı birinci çeyrekte, ihracat beklenti endeksine dahil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisi sorularına ait endeksler ihracat beklenti endeksini önceki çeyreğe göre azalış yönünde etkiledi. Buna karşın, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi sorularına ait yayılım endeksleri İhracat Beklenti Endeksini önceki çeyreğe göre artış yönünde etkiledi.
İTHALAT BEKLENTİSİNDE ARTIŞ
İthalat Beklenti Endeksi, 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 9,4 puan, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise 11,2 puan arttı. 2019 yılı 4. çeyrekte 96,5 olan endeks, 2020 yılı birinci çeyrekte 105,9 oldu. 100'ün üstünde gerçekleşen İthalat Beklenti Endeksi, Türkiye'nin önde gelen ithalatçı firmalarının 2020 yılı birinci çeyrekte ithalatın artacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret etti.
2020 yılı birinci çeyrekte, İthalat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan ithalat sipariş düzeyi (son 3 ay) sorusuna ilişkin yayılım endeksi İthalat Beklenti Endeksini önceki çeyreğe göre azalış yönünde etkilerken diğer soruların yayılım endeksleri İthalat Beklenti Endeksini artış yönünde etkiledi.
(İHA)

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye, İhracat, Güncel

Kaynak: İHA

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