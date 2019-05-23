İlk çeyrekte en yüksek ofis kira bedeli Levent'te oldu

– Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Şirketi Propin verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde Merkezi İş Alanı'nda (MİA) A sınıfı ofis binalarında en yüksek kira aylık metrekare başına 35 dolarla Levent Bölgesi'nde görüldü.
Propin'in "İstanbul Ofis Pazarı 2019 Birinci Çeyrek Dönemi" verilerine göre, MİA A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı yüzde 30.1, B sınıfı boşluk oranı da yüzde 17.8 olarak hesaplandı.
A sınıfı ofis binalarında kira ortalaması aylık metrekare başına 20 dolar, B sınıfı ofis binalarında da aylık metrekare başına 9.7 dolar oldu. Bu dönemde MİA dışı Avrupa yakasındaki A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı yüzde 22.5, MİA dışı Asya yakasındaki A sınıfı ofis binalarında da yüzde 24.6 olurken, Avrupa yakası A sınıfı ofis binalarında kiralar aylık metrekare başına 13.5 dolar, Asya yakası A sınıfı ofis binalarında da 15 dolar olarak hesaplandı. Birinci çeyrekte talep edilen en yüksek kira aylık metrekare aşına 35 dolarda MİA kapsamındaki Levent bölgesinde görüldü.
Propin raporunda şu değerlendirme yer aldı:
"Birinci çeyrek döneminde MİA Dışı-Avrupa'da Taksim-Nişantaşı ve MİA Dışı-Asya'da Kozyatağı ve Altunizade bölgelerinde stok artışı tespit edildi. Aynı dönemde MİA ofis stokunda bir değişiklik yaşanmadı.
"Yoğun talebe bağlı olarak daha hareketli geçen bölgelerdeki kira rakamlarının pazarın geneline göre daha dengeli bir seviyeye geldiği görüldü. Rekabete karşılık talebin yüksek olmadığı bölgelerde kira rakamlarının değişken olduğu belirlendi. Bu bölgelerde çoğu mal sahibinin liste fiyatlarında indirim yapmasına karşılık, bazı mal sahiplerinin dövizdeki hafif düşüş üzerine kira rakamlarında artış yaptığı tespit edildi.
"Artan rekabet ve ekonomik koşullar dolayısıyla pazarda kira indirimleri baskın olarak hissedildi. Ayrıca, uzun süreli kirasız dönem, ilk yatırım maliyetlerinin mal sahibi tarafından karşılanacağına dair maddelerin de olduğu avantajlı kira paketleri pazarlık konusu olmaya devam etti."
- İstanbul
Asya
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Kaynak: DHA