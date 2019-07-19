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İlk defa drone gören ayılar böyle görüntülendi

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde ilk defa drone gören ayıların şaşkınlığı havadan görüntülendi.

19.07.2019 11:04 İlk defa drone gören ayılar böyle görüntülendi
Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde ilk defa drone gören ayıların şaşkınlığı havadan görüntülendi.

300 türden 7 bin kadar hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Yaz tatili için memleketlerine gelen gurbetçilerin de ziyaret ettiği hayvanat bahçesinin en yoğun ilgi gören hayvanları arasında ayılar bulunuyor.

Birçok ziyaretçinin ilk kez bu kadar yakından gördüğü ayılar ise drone görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ayılardan bazıları bir süre drone sesini dinleyerek ne olduğunu anlamaya çalıştı. Erkek ayılar ise iki ayağının üstünde durarak, yaklaşan drone'a hamle yapmak için hazır bekledi. Tepelerindeki drone'un fazla yaklaşmaması üzerine bazı ayılar uzun süre drone'u izledi. Yavru ayılar ise kendilerine yaklaşan drone'dan korkarak, büyük bir ayının yanına yaklaştı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, Avrupa, Güncel

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