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İlk defa uçmanın heyecanını yaşadılar

01.08.2019 16:22 İlk defa uçmanın heyecanını yaşadılar


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Kaynak: DHA

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