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İlk derbi Galatasaray'ın

U19 Elit Gelişim Ligi 23. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

22.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:10İlk derbi Galatasaray'ın
U19 Elit Gelişim Ligi 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'yi 3-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 23. haftasında yarın oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde heyecan alt kategorilerde yapılan karşılaşma ile yaşadı. U19 Elit Gelişim Ligi 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden Atalay Yıldırım'ın 2 ve Yunus Akgün'ün tek golü ile derbiden 3-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin golünü ise Muhammed Gümüşkaya kaydetti.
(İHA)

Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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