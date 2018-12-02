İlk Derbinin Kazananı Galatasaray!

2018-2019 Elit A U17 Ligi 14. hafta mücadelesinde Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde ağırladığı Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti ve 21 puana yükseldi. Beşiktaş ise 18 puanda kaldı.
Mücadelede Galatasaray'ın gollerini 19. dakikada Deniz Pala ve 51. dakikada Atalay Yıldırım kaydetti.
Beşiktaş,Galatasaray
U19'da Galatasaray, U21'de Beşiktaş kazandı
Galatasaray ile Beşiktaş'ın U19 ve U21 takımları karşılaşırken, U19'da sarı-kırmızılılar 2-1, U21'de de siyah-beyazlılar 1-0 kazandı.
Elit A U19 Ligi 14. hafta mücadelesinde Galatasaray, Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde Beşiktaş ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar Halil İbrahim Kaya
ile Mutlu Aksu
Doğan'ın golleri ile 2-1 kazandı. Siyah-beyazlıların tek golünü ise 85. dakikada Halil attı.
U21 Ligi 14. hafta mücadelesinde ise Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar maçtan 1-0 galip ayrıldı.
02 Aralık 2018 Pazar 18:02