Haberler» Güncel» Haber

İlk derece amirlik sınav sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığınca teşkilat personeli adaylar arasından ilk derece amirlik eğitimine alınacaklar için yapılan sınavın sonuçları açıklandı.

20.08.2019 09:40 İlk derece amirlik sınav sonuçları açıklandı
Polis Akademisi Başkanlığınca teşkilat personeli adaylar arasından ilk derece amirlik eğitimine alınacaklar için yapılan sınavın sonuçları açıklandı.
Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, teşkilatın amir ihtiyacını karşılamak üzere, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde (PAEM) İlk Derece Amirlik Eğitimi'ne katılacak 450'si erkek, 50'si kadın 500 öğrenci adayının alımı için gerçekleştirilen sınavın sonuçları belli oldu. Başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan başlayarak yapıldı.
Asıl adayların sayısına göre, ilgili mevzuat uyarınca yüzde 30 yedek aday belirlendi.
Adaylar, sınav sonuçlarını Akademinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.
Sınav sonuçları, adaylara yazılı tebligatla gönderilmeyecek.
Bununla beraber adaylar intibak eğitimi kayıt işlemleri ile ilgili yapılacak diğer duyuruları Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden takip edecek.

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Akademisi, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:20   KAMIŞTAN GEMİ BOĞAZ'DA
11:19   - Laos'ta Otobüs Şarampole Yuvarlandı: 8 Ölü, 29 Yaralı
11:18   Başkan Kılca Hamzaoğlu Mahallesi'ndeki okul inşaatını inceledi
11:18   (Özel) HAYKOOP Başkanı Faruk Özen: "Kitapla gelen başarı festivalle devam etmeli"
11:18   Çay Kaymakamı Tanrıkulu için veda yemeği düzenlendi
11:18   48 milli sporcu Ege'li oldu
11:18   "Vampir kelebeklere" sarı ışıklı çözüm