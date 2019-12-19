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İlk ders emniyet müdüründen

Kahramankazan Halkeğitimi Merkezi Müdürlüğü 2019-2020 eğitim öğretim yılında açtığı 110 kurs ile 2 bin 154 kursiyere eğitim veriyor.

19.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:37 İlk ders emniyet müdüründen
Halkeğitimi Merkezi Müdürlüğü 2019-2020 eğitim öğretim yılında açtığı 110 kurs ile 2 bin 154 kursiyere eğitim veriyor. Merkezde açılan MTSK kursunda ilk dersi ise İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esat Kahveciler verdi.

Mesleki, hobi ve kurumlara özel açılan kurslara katılan kursiyerler hem mesleki becerilerini artırıyor hem de boş vakitlerini değerlendiriyor. Arı yetiştiriciliğinden sosyal medya kullanımına, sürü yönetiminden çocuk gelişimine kadar birçok farklı dalda açılan kurslara çoğunlukla bayanlar ilgi gösteriyor. Kurslara katılan 2 bin 154 kursiyerin bin 454'ünü bayanlar oluşturuyor. Bayanlar daha çok hobi kurslarına ilgi gösteriyor.

Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu'nun (MTSK) ilk dersini ise Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esat Kahveciler verdi. Halk Eğitim Toplantı Salonu'ndaki kursa katılan kursiyerler, trafik kurallarını doğrudan İlçe Emniyet Müdürü Kahveciler'den dinleme fırsatı buldu. Çeşitli görseller ve videolar eşliğindeki derste kursiyerler merak ettikleri konulardaki sorularını da sorma imkanı buldu.

Gelen talepler doğrultusunda ilçenin değişik noktalarında yeni kurslar açmaya devam ettiklerini ifade eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muzaffer Yılmaz, kurslara gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. - ANKARA

Kahramankazan, Güncel

Kaynak: İHA

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