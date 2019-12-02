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İlk eğitim Eskişehir'de başlıyor

Eskişehir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu'nun girişimleri sonucunda Habitat Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Facebook ortaklığında yürütülen Sınırları Aşan Türkiye Projesi'nin ilk eğitimi 13-15 Aralık 2019 tarihleri arasında Eskişehir'de gerçekleştirilecek.

02.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:21İlk eğitim Eskişehir'de başlıyor
Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu'nun girişimleri sonucunda Habitat Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ortaklığında yürütülen Sınırları Aşan Türkiye Projesi'nin ilk eğitimi 13-15 2019 tarihleri arasında Eskişehir'de gerçekleştirilecek.

Proje ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ve girişimcilerin dijitalleşme yolunda kapasitelerini geliştirmeleri ve bu yolla sınırları aşmalarına katkı sağlamak amaçlanıyor. Yapılan açıklamada, "Sınırları Aşan KOBİ'ler projesi kapsamında, Facebook, Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'ın da aralarında bulunduğu Facebook ürün ailesinin işletmeler tarafından etkin bir şekilde kullanılabilmesi ve ürünlerinin satışı, pazarlanması ve dijital pazarlama tekniklerinin kullanılması konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verilecektir. KOBİ'lerin ve girişimcilerin dijitalleşme kapasitelerini artırmalarını destekleyerek, sınırları aşmalarına basamak olacak eğitim programına katılmak isteyen ve Eskişehir de faaliyet gösteren hali hazırda girişimi olan ya da girişimcilik hedefi olan, kobilerin, girişimci ve girişimci adaylarının Eskişehir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu ile 9 Aralık 2019 tarihine kadar iletişime geçerek kayıt yaptırması gerekmektedir. Katılımcı kontenjanı 30 kişi ile sınırlıdır" denildi. - ESKİŞEHİR

Avrupa Birliği, Eskişehir, Facebook, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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