'İlk Film' Yarışması'nda Finale Kalan 10 Eser Belli Oldu

DenizBank ile TÜRSAK Vakfı iş birliğinde, Türk sinema sektörünün gelişimini, nitelikli sinema eserlerinin yapımını ve sene içinde ilk filmlerini çeken genç yönetmenleri teşvik etmeyi amaçlayan 4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın "İlk Film" bölümünde finale kalan 10 film açıklandı.

Yoğun katılımın gerçekleştiği yarışmada, Abdurrahman Öner'in Aydede, Hakan Cigaoğlu'nun Bebek Geliyorum Demez, Mustafa Karadeniz'in Çınar, Murat Pay'ın Dilsiz, Serhat Karaaslan'ın Görülmüştür, Sefa Öztürk'ün Güven, Çiğdem Bozali ve Elif Akarsu Polat'ın Kader Postası, Seyid Çolak'ın Kapan, Mustafa H. Öztürk'ün Kuklalı Köşk ve Zeynep Güzel'in Yaz Kış Demeden adlı filmleri finale kaldı.

Finale kalan 10 film arasından yarışmanın kazanan filmi ise Fono Film Yönetim Kurulu Başkanı, TAFF Pictures'ın kurucu ortağı ve TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Okan, CJ Entertainment Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Aslan, European Film Promotion'a (EFP) bağlı Uluslararası Cast Direktörleri Birliği (ICDN) üyesi Locarno Film Festivali'nden "Avrupa Cast Direktörü" ödülünün sahibi Harika Uygur, Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilay Ulusoy'un yer aldığı ana jüri tarafından belirlenecek.

Jürinin yapacağı değerlendirme sonrası belirlenecek olan En İyi İlk Film ödül töreni gecesinde açıklanacak ve 25.000 TL değerinde DenizBank Özel Ödülü ile ödüllendirilecek.