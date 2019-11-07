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İlk günün liderleri Schwab ve Lewis

Antalya'da bu yıl yedinci kez düzenlenen Turkish Airlines Open'ın ilk gününde İngiliz Tom Lewis ve Avusturyalı Matthias Schwab 65 vuruşla liderliği paylaştı.

07.11.2019 19:05 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:05 İlk günün liderleri Schwab ve Lewis
Antalya'da bu yıl yedinci kez düzenlenen Turkish Airlines Open'ın ilk gününde İngiliz Tom Lewis ve Avusturyalı Matthias Schwab 65 vuruşla liderliği paylaştı. Turnuvadaki tek Türk amatör golfçü Taner Yamaç ilk raundu 72 vuruşla bitirdi.
Dünya golfünün en prestijli organizasyonlarından biri olan ve bu yıl yedinci kez düzenlenen Turkish Airlines Open heyecanı Antalya'da başladı. European Tour Rolex Serisi kapsamında organize edilen 7 milyon dolar toplam ödüllü turnuvanın ilk gününde İngiliz Tom Lewis ve Avusturyalı Matthias Schwab 65 vuruşla liderliği paylaştı.
75 OYUNCU MÜCADELE ETTİ
Son iki yılın şampiyonu İngiliz Justin Rose, Avrupa Turu Race to Dubai lideri Avusturyalı Bernd Wiesberger, 2019 Britanya Açık şampiyonu İrlandalı Shane Lowry, 2018 Britanya Açık şampiyonu İtalyan Francesco Molinari, 2016 Masters şampiyonu İngiliz Danny Willett, 2018 Masters şampiyonu Amerikalı Patrick Reed ve 2020 Ryder Cup Avrupa takımı kaptanı Padraig Harrington'ın da aralarında bulunduğu 75 oyuncunun mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde 51 gofçü sahayı eksi skorlarla dönmeyi başardı.
Altısı son dokuzda olmak üzere ilk raundu sekiz birdie ve bir bogey ile bitiren 28 yaşındaki İngiliz Tom Lewis ile günü bir eagle, altı birdie ve bir bogey ile tamamlayan 24 yaşındaki Avusturyalı Matthias Schwab 65 vuruşla (-7) skorbordun zirvesine yerleşti.
JUSTİN ROSE ZİRVE İDDİASINI SÜRDÜRDÜ
İki oyuncuyu, Amerikalı David Lipsky, Belçikalı Thomas Pieters ve İsveçli Alex Noren 66 vuruşla (-6) takip etti. Son iki yılın şampiyonu Justin Rose son üç çukurda yaptığı üç birdie ile ilk raundu 67 vuruşla (-5) bitirdi ve zirve iddiasını sürdürmeyi başardı.
2019 Turkish Airlines Open'daki tek Türk amatör oyuncu Taner Yamaç ise dört birdie ve dört bogey yaptığı ilk raundu 72 vuruşla (par) bitirdi.
Pazar günü sona erecek turnuvanın ikinci raundu yarın saat 10.00'da birinci ve 10. Tee'den çıkışlarla başlayacak.
(İHA)

European Tour, Antalya, Rolex, Güncel

Kaynak: İHA

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