'İlk hafta' sadece market ve gıdaya harcadık
Koronavirüs salgını vatandaşların tüketim harcamalarında keskin bir değişikliğe neden oldu.
31.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:48
Koronavirüs salgını vatandaşların tüketim harcamalarında keskin bir değişikliğe neden oldu. Merkez Bankası haftalık verilerine göre Türkiye'de vakanın tespit edildiği ilk haftada yani 13 Mart'tan 20 Mart'a kredi ve banka kartı ile yapılan harcamalar tamamen farklılaştı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Merkez Bankası, Koronavirüs, Banka, Ekonomi