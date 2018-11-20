İlk Hedefimiz Lige Galibiyetle Başlamak"

20 Kasım 2018 Salı 11:05



20 Kasım 2018 Salı 11:05

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun ilk maçında yarın Fransız ekibi Tours VB'yi ağırlayacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, rakiplerini yenerek bir üst tur için avantaj elde etmek istediklerini bildirdi.Özden, yaptığı yazılı açıklamada, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde zor bir grupta yer aldıklarını, organizasyonun genç oyuncuları için büyük tecrübe olacağını aktardı.Şampiyonlar Ligi'nde statünün değiştiğini ve Dörtlü Final oynanmayacağını hatırlatan Özden, şunları kaydetti:"Sadece Avrupa'nın değil, tüm dünyanın yakından takip ettiği CEV Şampiyonlar Ligi'nde olmak bizleri gururlandırıyor. Birçok dünya yıldızının ter döktüğü bu ligde ilk hedefimiz lige galibiyetle başlamak. Fransız rakibimizi taraftarımızın desteğiyle yenerek E Grubu'na iyi başlamak ve bir üst tur için avantaj elde etmek istiyoruz. Tüm İzmirli voleybolseverleri bu güzel maçlara davet ediyoruz."Arkas Spor ile Tours VB arasındaki müsabaka, yarın saat 19.00'da Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak.