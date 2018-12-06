İlk Hedefimiz Turizm Geliştirme Fonu'nu Yasalaştırıp Hayata Geçirmek"

06 Aralık 2018 Perşembe 13:39



06 Aralık 2018 Perşembe 13:39

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İlk hedefimiz şu anda yılbaşında sonra Turizm Geliştirme Fonu'nu yasalaştırıp hayata geçirmek. Burada amaç özel sektörün Türkiye tanıtımında başta olmak üzere Türkiye'nin turizmle ilgili politikalarında söz sahibi, fikir sahibi olmasını sağlamak. Bunu da yaptıktan sonra hızlı bir şekilde ivme bekliyoruz." dedi.Bakan Ersoy, 12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Turizmde gelecek yıldan itibaren atılacak adımlara ve yapılacak değişikliklere ilişkin soru üzerine Ersoy, değişiklilerin açıklanmaya başlandığını ifade etti.Ersoy, ulaşım alanında Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir hava limanlarına THY ile birlikte "business class"ta tarifeli seferlerin Nisan 2019 itibarıyla başlayacağını belirtti. İlk etapta 67 hatta uçuş planlandığını ancak THY ile görüşmelerin sürdüğünü, sayının 80'i geçebileceğini dile getiren Ersoy, her yıl bunları yüzde 100 artırmayı planladıklarını bildirdi.Ersoy, eğitim konusunda adımlar atılmaya başlandığını, ilk etapta 11 turizm meslek lisesinin gelecek yıl kolej statüsüne getirileceğini ve eğitimde 3 lisanın mecburi olacağını söyledi."Nicelikli turistten nitelikli turiste geçiş"Bakan Ersoy, Berlin'de yapılacak tanıtım ihalesine de değinerek "Onunla birlikte yeni Türkiye tanıtım stratejisini netleştireceğiz. 'Turkey home' olarak 18 yıldır devam ediyordu, nicelikli turistten nitelikli turiste geçişle birlikte nitelikli turisti hedef alan değişik bir kampanya hazırlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.Turizmi 12 aya yaymayı hedeflediklerini anlatan Ersoy, şöyle devam etti:"Bununla ilgili önümüzdeki yıl yeni tahsis ihaleleri gerçekleşecek. Bu ihalelerde 12 ay açık kalabilecek, içinde golfü, sporu, kongre gibi yan özellikleri olan alanları tahsis ihaleleriyle Türkiye geneline yaymaya başlayacağız. Son olarak da sektörle konuştuğumuz Türkiye Turizmi Geliştirme Fonu var. İlk hedefimiz şu anda yılbaşında sonra Turizm Geliştirme Fonunu yasalaştırıp hayata geçirmek. Burada amaç özel sektörün Türkiye tanıtımında başta olmak üzere Türkiye'nin turizmle ilgili politikalarında söz sahibi, fikir sahibi olmasını sağlamak. Bunu da yaptıktan sonra hızlı bir şekilde ivme bekliyoruz."Ersoy, "Türkiye 2019 turizm sezonuna hazır mı?" sorusu üzerine de Türkiye'nin çok eski zamanlardan beri sezona hazır olduğunu vurguladı.Önemli olanın turizmin şeklini değiştirmek olduğunun altını çizen Ersoy, "Her zaman aynı şeyleri tekrar ederek yeni şeyler beklemek mümkün değil. O yüzden bir farklılaştırmaya gidiyoruz. Bizim amacımız burada bir, sezonu uzatmak, iki, artık maliyet ağırlıklı konsept değil gelir ağırlıklı bir konsepte yönelip kişi başı gecelik geliri artırmak. Bütün bunları gerçekleştirdikten sonra açıkçası uzun vadeli bir turizm politikasıyla gelirde ilk 10 turizm ülkesi arasında yer almak ilk etapta. Sonra bunu belirli bir süre içinde ilk 5'e çekmek için uğraşacağız." dedi.