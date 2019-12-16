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İlk İHA Geçitkale Havaalanı'na indi

Türkiye'den KKTC'ye gönderilmek üzere Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığından havalanan ilk İHA, Geçitkale Havaalanı'na iniş yaptı.

16.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:06
'den KKTC'ye gönderilmek üzere Deniz Hava Üs Komutanlığından havalanan ilk İHA, Geçitkale Havaalanı'na iniş yaptı.
Geçitkale Havaalanı'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) yürütülecek faaliyetler kapsamında kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından ilk İHA, yerel saatle 09.00 sıralarında Geçitkale Havaalanı'na indi. Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, hazırlıkların tamamlanmasının ardından havalanarak yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı'na ulaştı. Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik eden İHA ve SİHA'ların Geçitkale'den havalanarak göreve başlaması bekleniyor.
KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile yürütülecek faaliyetlerde kullanılmasına onay vermişti. KKTC Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'den 'acil' koduyla Geçitkale'nin kullanılmasının istendiğini belirterek, "Bu istek karşısında hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin güvenliği için adım atıldı" açıklamasını yapmıştı.
(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
İlk İHA Geçitkale Havaalanı'na indi

Türkiye, Dalaman, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA


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