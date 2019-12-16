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İlk İHA Geçitkale'ye indi

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığından bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, KKTC Geçitkale Havaalanı'na indi.

16.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:37İlk İHA Geçitkale'ye indi

Deniz Hava Üs Komutanlığından bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, KKTC Geçitkale Havaalanı'na indi.

Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, 'in Rumlara 8 İHA verdiği, Fransa ve İtalya'nın savaş gemilerini Kıbrıs'a gönderdiği bir dönemde, 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi yapılması kararı almıştı.

Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, KKTC'deki Geçitkale Havaalanı'na indi. Geçitkale Havaalanı'na inen İHA'nın bugün ilk görevine çıkması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-İHA'nın havaalanından görüntüsü

-İHA'nın çalışır durumda görüntüsü

-Detaylar

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Dalaman, İsrail, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: DHA

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