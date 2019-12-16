Haberler » Güncel » İlk iha geçitkale'ye indi - Haber

İlk iha geçitkale'ye indi

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığından bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, KKTC Geçitkale Havaalanı'na indi.

16.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:51
Deniz Hava Üs Komutanlığından bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, KKTC Geçitkale Havaalanı'na indi.
Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, 'in Rumlara 8 İHA verdiği, Fransa ve İtalya'nın savaş gemilerini Kıbrıs'a gönderdiği bir dönemde, 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi yapılması kararı almıştı.
Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, KKTC'deki Geçitkale Havaalanı'na indi. Geçitkale Havaalanı'na inen İHA'nın bugün ilk görevine çıkması bekleniyor.
İlk iha geçitkale'ye indi

Dalaman, İsrail, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:49 Alev alan otomobilinde yanarak, can verdi - Haber
12:49 BAĞCILAR OTO GALERİCİLER ÇARŞISINDAKİ CİNAYET KAMERADA - Haber
12:49 Sınavlar 'emanetçiler'e yaradı - Haber
12:44 Beyin kanamasından ölen başkan yardımcısı için tören - Haber
12:44 Muratpaşa'dan tescilli başarı - Haber
12:04 Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı - Haber
11:58 İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber
11:58 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastında kilit şüpheli Ukrayna'da yakalandı - Haber
11:39 85 yıllık piyango biletine gözü gibi bakıyor - Haber
11:23 30 yıllık askerlik kariyerini bırakıp iki oğluyla aynı üniversiteye giden baba çevresinden takdir topladı - Haber
16.12.2019 12:51:12