İlk kadın mitinginin 100. yılında 5 bin kadın Kastamonu'da buluştu

Anadolu'nun işgaline karşı seslerini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da ilk kadın mitinginin gerçekleştirildiği Kastamonu 'da, 100. yıl etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü ve anma programı düzenlendi.Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yaklaşık 5 bin kadın, Kışla Parkı'nda bir araya geldi.Buradan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yapılan kortej yürüyüşünde, atlar ve kağnı arabası da yer aldı. Bazı kadınların ilçelerine özgü kıyafetle katıldığı yürüyüşte renkli görüntüler oluştu.Yürüyüşün ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen tarafından Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunuldu.Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, yaptığı konuşmada, 100 yıl önce Kastamonulu kadınların bağımsızlık mücadelesini haykırdıklarını söyledi.Kadınların, "söz konusu vatan ise gerisi teferruattır" anlayışla Anadolu'nun düşmandan temizlenmesine büyük katkı sağladıklarını ifade eden Karadeniz, "Bugün burada atalarımızın, dedelerimizin, nenelerimizin ruhunu aynen içimizde koruyoruz. Birlik ve beraberlik içindeyiz. Milli değerlerimiz siyasi, ticari ve diğer tüm konuların üzerindedir. Onlar, memleketimizi düşmandan temizlediler. Bizler hep birlikte memleketimizi ve Türk insanını yüceltmek için çalışıyoruz." dedi.Karadeniz, 21. yüzyılın Türk yüzyılı olacağına işaret ederek, "Ülkemiz ve çevresinden oynanan oyunlar bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bugün daha güçlüyüz, inançla yolumuzda yürüyoruz. Bugün bu meydan, milletimizin geleceğinin ne kadar parlak olacağının ispatıdır, bağımsızlığımız, birlik ve beraberliğimizin ne kadar güçlü olduğunun haykırışıdır. Bu meydan, tarihte olduğu gibi bugün de Türk kadınının milli davalarda en önde, aktif bir şekilde üzerine düşeni yapmaya kararlı olduğu resmidir." değerlendirmesinde bulundu.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen ise Anadolu kadınının, adını fedakarlık, özveri ve emeklerinden aldığının altını çizdi.Anadolu'nun, kaderini zalimlerin eline bırakmayan, esaret altında yaşamayı kabul etmeyenlerin yurdu olduğunu belirten Ergezen, "10 Aralık 1919'da Kastamonu'da hepimizi heyecanlandıran bir miting düzenlendi. Kadınların organize ettiği ve kadınların katıldığı bu miting, Anadolu'da bu yönde gerçekleştirilen ilk miting oldu." diye konuştu.İlk kadın mitingine 3 bin kişinin katıldığını hatırlatan Ergezen, şöyle devam etti:"Kastamonu'nun nüfusuna oranla düşündüğümüzde neredeyse herkes o gün bu meydandaydı. Zekiye Hanım'ın sözlerindeki milli şuur ve heyecan, 100 yıl ötesine, bugünlerimize ışık tutuyor. Biz, bu şuur ve heyecanı 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi karşısında, tüm Türkiye'de milyonlarca vatandaşın meydanı doldurmasıyla gördük ve yaşadık. İstanbul, Ankara ve darbecilerin silaha sarıldığı her yerde milletimiz ayağa kalktı. İstiklal ve istikbale yapılan bu saldırıya hep birlikte karşı koyduk. Allah'ın yardımı ve milletimizin basiretiyle, bu alçak saldırıyı hep birlikte püskürttük."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözü ile uluslararası sistemdeki haksızlığa karşı durduğunu aktaran Ergezen, "Türkiye olarak bugün de dünyanın her yerinde ezilen, haksızlığa uğrayan, sömürülen insanların haklarını savunuyoruz." ifadesinde bulundu.CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise kadınların Anadolu topraklarında cepheden cepheye koştuğuna işaret etti."Bizler bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınlarımızla, erkeklerimizle vatanımızın bağımsızlığı, özgürlüğümüz, çağdaş Cumhuriyetimiz için kadınlarımızla birlikte mücadele edebiliyorsak, işte 10 Aralık'ta, burada bu kürsülerden bizlere seslenen, Anadolu'da bir ulusal kadın direnişini başlatan Zekiye Hanımlara, Şerife Bacılara borçluyuz." diyen Karaca, şunları kaydetti:"Bizler, bugün sizlerle birlikte, dünyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir ferdi olmanın haklı onurunu yaşıyorsak, yolundan izinden gittiğimiz ve asla yolundan dönmeyeceğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Bizler de 100 yıl önceki o ruhla görev beklemeden, yurdumuza dönük her türlü mücadeleye, özellikle kadınlara yönelik ayrımcılığa dur demek için görev beklemeyeceğiz. Görev bizimdir diyeceğiz."Kadın cinayetlerine de dikkati çeken Karaca, "Her gün bir kadınımız cinayete kurban gidiyor. 2019 yılında 390 kadınımızı cinayete kurban etmişken, bizler görev beklemeyeceğiz, görev bizimdir diyeceğiz. Yeniden hep birlikte dayanışarak, bir kadın mücadelesini bu topraklar için Şerife Bacı için, Mustafa Kemal Atatürk için, hep birlikte yeniden vereceğiz." dedi.Programda, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile 10 Aralık Kadın Platformu Derneği Başkanı Ayten Kızıltan da günün anlamıyla ilgili konuşma yaptı.