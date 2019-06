İlk kalp naklini gerçekleştiren Doktor Kemal Bayazıt için Siyami Ersek'te tören

TÜRKİYE'nin ilk kalp naklini gerçekleştiren Dr. Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlanıyor. 89 hayatını kaybeden Kemal Bayazıt için kuruluşunda yer aldığı Siyami Ersek Göğüs- Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi 'nde tören düzenlendi. Törene kızı Itır Bayazıt, Siyami Ersek Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları, Prof. Dr. Siber Gürsel yakınları, Türkiye 'nin çeşitli yerlerinden genel kalp damar doktorları, hastanenin doktorları ve sağlık personeli katıldı. Törende Bayazıt'ın hayatını anlatıldı.

"YAPTIKLARINI, MESLEĞİM ŞU NOKTASINDAN HER AN HİSSEDİYORUM"

Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları, törende bir konuşma yaparak, "Ben hocamla hiç beraber çalışmadım. Ama beraber çalışan hocalar tarafından yetiştirildim. Yaptıklarını, mesleğim şu noktasından, geldiğimiz noktada, çalıştığım ve yönettiğim hastanede her an hissediyorum. Bunun için rahmetli hocama teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Konuşmanın ardından Kemal Bayazıt'ın kısa bir süre önce düzenlenen bir etkinliğe sağlık durumu nedeniyle katılamadığı için gönderdiği video gösterildi.

