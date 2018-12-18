İlk Kar "Tavuk Muhabbeti" ile Karşılanıyor

Kaynak: AA

HARUN KAYMAZ - Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 86 nüfuslu Karaahmetler köyünde erkekler, ilk kar yağışını, kahvehanede pişirdikleri tavuk ve bulgur pilavını yedikleri "tavuk muhabbeti" ile karşılıyor.Uzun yıllardır devam eden gelenek gereği köye ilk karın yağmasının ardından yatsı namazından sonra kahvehanede toplanan erkekler, aralarında belirledikleri birinin getirdiği köy tavuklarını soba üzerinde sıcak suda haşlıyor.Haşlandıktan sonra yine aynı sobanın iç bölümüne tepsilerle yerleştirilen tavuklar, yarım saat sonra hazır hale geliyor. Tavuklar pişerken erkekler bir yandan masalarda bulgurları ayıklıyor.Çevre köylerden gelenlerin de katıldığı etkinlikte, gece saatlerinde lezzetini alan tavuk ile sobanın yanında pişirilen bulgur pilavı masalara servis ediliyor. Yiyecekler aynı zamanda evdeki eş, çocuk, anne ve babalar ile de paylaşılıyor.5-6 köy tavuğu pişiriliyorMuhtar Sezai Akar, AA muhabirine yaptığa açıklamada, köyün Gölpazarı'na 15 kilometre uzaklıkta ve 930 rakımda bulunduğunu söyledi.Özellikle kış günlerinde kahvehanenin dolduğunu anlatan Akar, "Kış günleri geldiğinde ilk kar yağdığında köyümüzde 'tavuk muhabbeti' dediğimiz etkinliğimizi gerçekleştiririz. Komşu köylerden de katılım oluyor. Pişirip evdeki hanımlara da gönderiyoruz." diye konuştu.Köy sakini 86 yaşındaki Mehmet Sezer de bugüne kadar hiç kavga etmediklerini vurgulayarak, "Hep birliğiz, Allah nasip etti böyle geldik bugünlere. Tavuk geleneğini kendimi bildim bileli yaparız. İş günü az iken hepimiz toplanırız. Önemli olan çay muhabbet." ifadesini kullandı.Etkinliğe davetli olarak katılan Sarıhacılar köyü muhtarı Ahmet Özcan ise tavuk pilav etkinliğine yıllardır geldiğini anlatarak, "Akşamları namazdan sonra burada toplanıyorlar, bir arkadaş 5-6 tane tavuk getiriyor. Akşam muhabbet ediyoruz, vakit geçiriyoruz." dedi.Karaağaç köyünden davete katılan 41 yaşındaki Tevfik Çeşmeci, avcılıkla uğraştığını, 10 yıldır bu etkinliğe katıldığını dile getirerek, "Yazın işlerden toplanmaya fırsat olmuyor. Kışın vakit çok. Kahve sıcacık, çayımızı içiyoruz, tavuğumuzu yiyoruz." diye konuştu.