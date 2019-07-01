01.07.2019 11:16
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İlk kez denizi gördüler

İlk kez denizi gördüler

Samsun'un Vezirköprü, Havza, Asarcık ve Kavak ilçelerinin kırsal mahallelerinde yaşayan ve hayatlarında hiç deniz görmemiş 85 öğrenci, gemiyle deniz turu yaptı.

Samsun 'un Vezirköprü , Havza , Asarcık ve Kavak ilçelerinin kırsal mahallelerinde yaşayan ve hayatlarında hiç deniz görmemiş 85 öğrenci, gemiyle deniz turu yaptı.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun temsilciliği, 11-18 yaş arasındaki gençlere yönelik yaz okulu ve gençlik kampı düzenledi.

Yaz okulu kapsamında Vezirköprü, Havza, Asarcık ve Kavak ilçelerinin kırsal mahallelerinde yaşayan ve hayatlarında hiç deniz görmemiş 85 öğrenci, Samsunum 1 gemisiyle denizde tur attı.
TÜGVA İl Temsilcisi Mustafa Demir, AA muhabirine, yaz okuluna katılan gençlerle bowling, yüzme, buz pateni, atlı binicilik, voleybol, futbol, basketbol, satranç, ebru, mangala, okçuluk, atıcılık, gokart, masa tenisi, dart, badminton, tenis, langırt, doğa yürüyüşü ve hayvanat bahçesi gezisi yaptırdıklarını söyledi.

Yaz okuluna katılan bazı çocukların Samsun'un kırsal mahallelerinde yaşadığını dile getiren Demir, "Bu çocuklarımızın arasından 85'i hiç deniz görmemişti. Onları denizle tanıştırmak için Samsunum 1 gemisi ile tur attırdık." dedi.

Demir, yaz okullarında 5 bine yakın çocuk ağırlayacaklarını dile getirerek, bu çocuklara Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hayatı, itikat ve ahlak konularının yanı sıra sosyal aktivitelere katılması yönünde çeşitli etkinlikler yaptıklarını sözlerine ekledi.

İlk kez deniz gören çocuklar ise denizi yakından ilk defa gördüklerini, güzel bir yaz tatili geçirdiklerini belirtti.
Kaynak: AA
Vezirköprü , Asarcık , Samsun , Havza , Güncel

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