11 Kasım 2018, 10:16
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İlk Kez Drone Gören Köylü Kadın Kaçırılmaktan Korkmuş

İlk Kez Drone Gören Köylü Kadın Kaçırılmaktan Korkmuş

, kadını yalnız yaşadığı evinde bularak konuştu.

, kadını yalnız yaşadığı evinde bularak konuştu. 5 çocuk ve 4 torun sahibi Lütfiye Yıldırım, havada cihazı görünce çok korktuğunu belirterek, "Ormana mantar toplamaya gidiyordum. Birden havada onu gördüm. Üzerime doğru gelince çok korktum. Uçak gibi bir şey sandım. Beni alıp götürecek sandım. Ağaçların arasına kaçarak kendimi gizlemeye çalıştım. Ağaçların arasına giremez diye düşündüm. İlk kez böyle uçan bir cihaz gördüm. Çok fazla korktum" dedi. Yıldırım, görüntüyü izleyen çocuklarının kendisini arayıp, güldüklerini de söyledi. - Denizli Torun,Ormana
11 Kasım 2018 Pazar 10:16