İlk Kez Drone Gören Yaşlı Kadının Tepkileri Gülümsetti

27 Kasım 2018 Salı 13:02



27 Kasım 2018 Salı 13:02

İzmir'de yaşlı bir kadının, ilk kez gördüğü drone'a tepkileri izleyenleri gülümsetti. İzmir'in Seferihisar ilçesinde drone ile çekim yapan gençlerin yanına gelen yaşlı kadın, yerden havalanan drone'u şaşkınlıkla izledi. İlk kez gördüğü drone'nun havadaki seyrini hayretle izleyen yaşlı kadının tepkileri ise hem drone ile çekim yapanları hem de görüntüyü izleyenleri tebessüm ettirdi.Çekimin ardından yere inen drone'u severek, 'Sen hoş geldin, nereye gittin sen' diyen yaşlı kadının bu anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - İstanbul