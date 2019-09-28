İlk kez düzenlenen organizasyon yoğun katılımla başladı

Turnuvanın açılış töreninde, ilk hamleleri Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ veEge Damacılar Derneği Başkanı Murat Keser yaptı. Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve Başkan İduğ, keyifli anların yaşandığı Dramalılar Köşkü'nde, sempatik tavırları ile dikkat çeken Lübnanlı Fadi Ümran'la da karşılıklı dama oynadı. Açılış töreninde dama oyununa emek veren isimlere plaket takdim edildi.

GELENEKSEL HALE GELECEK

Zeka oyunlarının önemine dikkat çeken Başkan İduğ, "Böylesi organizasyonların devamı gelecek. Önümüzdeki aylarda satranç, briç, tavla ve bilardo gibi zeka oyunlarıyla ilgili turnuvalar da düzenleyeceğiz. Bu turnuvaları yılın 12 ayına yayacağız. Yurtdışından ve ülkemizin değişik kentlerindengelen tüm konuklarımızı en iyi şekilde ağırlayacağız. Amacımız bu turnuvayı geleneksel hale getirmek" diye konuştu.

BORNOVA'YA ZENGİNLİK KATAR

Emek veren herkese teşekkür eden, katılımcılara başarılar dileyen Bornova Kaymakamı Fatih Genel, "İlk olması açısından çok önemli. Bornova'ya yakışan bir organizasyon. Bu tip zeka oyunları ile ilgili turnuvaların artması kentimiz için büyük zenginlik olacaktır" dedi.

BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUM

Çok uzun yıllardır dama oynadığını anlatan Ege Damacılar Derneği Başkanı Murat Keser ise mutluluğunu şu sözlerle ifada etti: "Yıllardır dama oynuyorum. Bugün kentimizde ilk kez resmi dama müsabakası oynanıyor. Bu camiamız ve kentimiz için çok önemli. Hepsi Sayın Başkanımız Dr. Mustafa İduğ sayesinde oluyor. Yanına gidip, böyle bir organizasyon yapmak istediğimizi söylediğimizde hiç düşünmeden kabul etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 5 yıllık görev süresi boyunca her alanda iyi işler yapacağına inanıyorum"

Dereceye girenlerin puanlama sistemi ile belirlendiği Bornova Uluslararası Türk Daması Turnuvası, 29 Eylül Pazar günü(yarın) saat 18.00 düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.