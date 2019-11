İlk kez gidecekleri maçta örgü örüp tezahürat yapacaklar

Daha önce stadyumda futbol karşılaşması izlememiş 40 kadın, Trabzonspor 'un 10 Kasım Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçta hem takımlarına destek verecek hem de yörenin el sanatlarını işleyecek.AK Parti Trabzon Kadın Kollarınca hazırlanan "Örgümüzü Aldık Geldik, Sana Gönlümüzü Verdik" projesi kapsamında ilk kez maça gidecek 40 kadın, çıkarttıkları "passolig"leri ile pazar gününü bekliyor.AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, Trabzonspor'un, kentin bir değeri olduğunu söyledi.Kadınlar olarak takımlarına destek verdiklerini anlatan Sürmen, bunu tüm Türkiye'ye göstermek amacıyla "Örgümüzü Aldık Geldik, Sana Gönlümüzü Verdik" sloganıyla maç izlemeyen kadınlardan oluşturdukları grup ile Şenol Güneş Spor Kompleksi ve Akyazı Stadyumu'na gideceklerini belirtti.Sürmen, kadınların ellerinde işleme, örgü, hasır, iğne oyası ve kazaziyeler ile stadyumda yer alacaklarını dile getirerek "Kadınlarımız ev ekonomisine katkı sunmak için ördükleri el işleriyle maça gelecekler. Bir yandan Trabzonumuzun yöresel el sanatlarını tanıtacağız bir yandan da maçı izleyeceğiz." diye konuştu."Trabzonspor için çok önemli, derbi niteliğinde bir karşılaşma"Stadyumu şehre kazandıran Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Sürmen, "Özellikle bu projeyi Trabzonspor ile oturup konuştuk. Bize bilet konusunda yardımcı oldular. Yönetime, teşekkür ediyorum. Ligin 1. sırasında yer alan Alanya takımıyla mücadele Trabzonspor için çok önemli, derbi niteliğinde bir karşılaşma." dedi.Sürmen, karşılaşmanın erken saatte olmasının avantaj olduğunu dile getirerek, "18 ilçeden gelecek kadınlarımızın maça gelmesi ve maç sonunda evlerine daha kolay gidebilmeleri için bu maça gitmeye karar verdik. Takımımızın maçı kazanması için tribünden kadınlar olarak hem destek vereceğiz hem de örgülerimizi örüp sloganlarımızla futbolcularımıza moral vereceğiz." ifadesini kullandı."Gerekirse de işte böyle takımımıza da her daim sahip çıkarız"Karadeniz kadınının çalışkan olduğuna vurgu yapan Sürmen, "Trabzon kadını, kendi yöremizin verdiği güçle ve kuvvetle evde, tarlada, bağda bahçede çalışıyoruz. Gerekirse de işte böyle takımımıza da her daim sahip çıkarız. Bu bizim en büyük özelliğimiz. Karadeniz kadını her daim güçlüdür." diye konuştu.İlk kez stadyumda maç izleyecek Fatma Tiryakioğlu da, "Bu proje ile birlikte ilk kez maça gidecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Bu maç için ilk kez passolig çıkarttım. Evde, ailecek maçı sürekli izleriz ama gitmek nasip olmadı. Stadyumu canlı canlı görecek olmakta beni heyecanlandırıyor. Hayal ederken bile heyecanlanıyorum. Orada görünce ne yapacağımı bilemiyorum." dedi."Maçı canlı izlemek çok keyifli olacak"Sadegül İçer ise koyu bir Trabzonspor taraftarı olduğunu ifade ederek, "Maça gideceğim için heyecanlıyım. Maçı canlı izlemek çok keyifli olacak. İnşallah büyük destek olacağız ve biz şampiyon olacağız. Trabzon'un el sanatlarının tanıtımını yapmak ve Trabzonspor'a destek olmak için güzel bir proje. Trabzonspor'a da şimdiden başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.Akçaabat ilçesinden maça gidecek Satu Şahin de projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını söyleyerek "Sahada olmak o atmosferi bütün Trabzonlu taraftarlarla yaşayacak olmak benim için çok heyecan verici bir şey. Ailecek spora ilgimiz var ama anne olarak hep evden takımımızı destekliyordum. Ama bundan sonra bir ilk olsun ve bizim için devamı olsun. Artık mutlaka stadyuma gidip maçı edip gideceğim. Maç için bir skor tahminim yok ama emin adımlarla ilerleyerek, Alanya'yı kendi sahamızda yeneriz diye umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.