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İlk kez kafes dövüşü yapacak Sabriye: Maçı alacağıma inanıyorum

Türkiye'yi ilk kez kafes dövüşünde temsil edecek olan kadın bellator sporcusu Sabriye Şengül, 23 Kasım'da Londra'da çıkacağı maçla ilgili olarak, sıkı şekilde konsantre olduğunu ifade edip, "Bu maçı alacağıma inanıyorum" dedi.

11.11.2019 14:11 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:42

Kafes dövüşünde 'yi ilk kez temsil edecek olan kadın boksör ve MMA sporcusu Sabriye Şengül, 23 Kasım'da İngiltere'de çıkacağı Bellator kafes maçı için hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Başarılı boksör Sabriye Şengül, kamp dönemi ile ilgiliaçıklamalarda bulundu.

"İLK KEZ KAFESE GİRECEĞİM"

Sabriye Şengül, ilk kez kafeste dövüşeceği için heyecanlı olduğunun altını çizerek, "İlk kez kafese gireceğim. Siz de girdiniz gördünüz. Alışık olmadığım bir yere çıkacağım. İlk maçım olacak. Kendime çok güveniyorum. Bir aydır günde 3 antrenman ile çalışıyorum. Sadece pazar günleri dinleniyorum. Çok sıkı şekilde maça hazırlanıyorum. Alacağıma inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kendime ve antrenörlerime çok güveniyorum" şeklinde konuştu.

"STRESLİYİM VE RAKİBİME SİNİRLİYİM"

23 Kasım'da Londra'da Denise Kielholtz ile karşı karşıya gelecek olan Sabriye, kendine güvendiğini aktararak, "Strestliyim ve rakibime biraz sinirliyim. Biz onunla kick boks maçı yapacaktık. Kick boks maçını kabul etmedi. MMA maçından sonra benim zayıf yönümü bilerek beni maça davet etti. Ben de kabul ettim. Bu maçtan sonra onunla kick boks yapacağız. Kendime güveniyorum" açıklamasını yaptı.

"HOCAM RAKİBİ ÇOK İYİ ANALİZ ETTİ"

Sabriye, MMA antrenörü Egemen Baranok'un rakibini iyi analiz ettiğini vurgulayarak, "Analizim antrenörlerimle beraber devam ediyor. Egemen hocam rakibimi çok iyi analiz etti, zayıf yönlerini çok iyi gözlemledi. Ona göre çalışmalarımızı yaptık" diye konuştu.

ANTRENÖR BARANOK: "ÇALIŞMALARIMIZ PLANLI ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Sabriye'nin MMA ve grappling antrenörü Egemen Baranok ise hazırlıkların iyi gittiğini ifade ederek, "Zamanımız çok kısa ama olanı çok iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Ben ve diğer antrenörler maçları izleyip bir antrenman programı çıkardık ve Sabriye'yi ona göre hazırlıyoruz. Rakibe yönelik çalışıyoruz. Her şey iyi gidiyor ve planlı hareket ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"SABRİYE'Yİ TÜRK SPORUNDA ÇIĞIR AÇARKEN GÖRÜYORUM"

Sabriye'nin Türk sporunda çığır açacağını aktaran Baranok, "Sabriye'yi ben MMA'de Türk sporu için çığır açarken görüyorum. Bu şekilde devam edebilirse ileride MMA dünyasında kendinden çok bahsettirecek. İngiltere'de ne yaparsak yapalım tarih yazmaya gidiyoruz. Umarım Türk halkı bunun değerini anlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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İlk kez kafes dövüşü yapacak Sabriye: Maçı alacağıma inanıyorum

Türkiye, Londra, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (1)
BERNA:sabriye survivora benzemez kafes dövüşü , yan gelip yatarak yemek yemek ödül almak para kazanmak valla pestilini çıkarırlar. . . sabriye koşamıyor
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