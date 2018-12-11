İlk Kez Katıldı, Şampiyon Oldu

Türkiye
Taekwondo Federasyonu'nun İstanbul
genelinde düzenlemiş İstanbul Büyükler Taekwondo Şampiyonası'nda sporcu Beyza Gül Çorum
, ilk defa katıldığı müsabakalarda şampiyon oldu. Kağıthane
Belediyesi Spor Kulübü'ne bağlı 17 yaşındaki sporcu Beyza Gül Çorum, 2 yıldır düzenli olarak Kağıthane Belediyesi Yahya Kemal
Spor Kompleksi'nde alanında uzman hocalardan Taekwondo eğitimi aldı. Okul hayatıyla birlikte sportif yaşamını da başarılı bir şekilde sürdüren Çorum'un şampiyonluğu yaşıtlarına örnek oldu.
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç
genç sporcuyu tebrik ederek, sportif yatırımlarla gençlere yeni ufuklar açtıklarını ve bu yatırımların madalyalarla karşılık bulduğunu belirtti. - İstanbul
11 Aralık 2018 Salı 15:28