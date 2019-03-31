İlk Kez Oy Kullanmanın Heyecanını Yaşadı

– 31 Mart Yerel seçimleri için oy verme işlemleri başladı. İlk kez oy kullanmanın heyecanını yaşayan 18 yaşındaki Ahmet Mutlucan Karataş
ise, "Çok heyecanlıyım, ilk defa böyle bir duygu yaşıyorum. Milletimiz ve devletimiz için hayırlısı ne ise Allah'tan onu diliyoruz" dedi. Türkiye
, 31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başında. 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerin belirleneceği seçimler için 32 ilde seçmenler saat 07.00, diğer illerde ise 08.00'da oy kullanma işlemine başladı. İstanbul Beykoz
Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefala İlkokulu'na sabah erkenden gelen vatandaşlar ilk oylarını kullandı. Seçmenler Büyükşehir belediye başkanlığının beyaz, il genel meclisi üyeliklerinin turuncu, belediye başkanlığının mavi, belediye meclisi üyeliğinin sarı renkli olduğu oy pusulalarını tek zarfa koyarak oylarını kullandı.
Oy kullanmaya gelenlerden seçmen Murat Karataş
, "Her şeyden önce vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı olacak bir kişinin gelmesini temenni ediyorum. ve milletimizi birleştirici, bütünleştirici, İstanbulumuza, memleketimize hizmet eden değerli birisi olmasını temenni ediyorum" diyerek düşüncelerini ifade etti.
İlk kez oy kullanmanın heyecanını yaşayan 18 yaşındaki Ahmet Mutlucan Karataş ise, "Çok heyecanlıyım, ilk defa böyle bir duygu yaşıyorum. Milletimiz ve devletimiz için hayırlısı ne ise Allah'tan onu diliyoruz" şeklinde konuştu.
BU SEÇİMDE DE SEYYAR SANDIKLAR KURULDU
Ayrıca hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturuldu.
Oy verme işlemi 07: 00'de başlayan illerde 16.00'ya, 08.00'de başlayan illerde ise 17.00'de sona erecek. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından sonuçlar açıklanmaya başlanacak.
- İstanbul
Karataş, Güncel
Kaynak: DHA