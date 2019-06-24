24.06.2019 16:46
Haberler » 3. Sayfa » Haber

İlk kez sıfır itfaiye aracına sahip oldular

İlk kez sıfır itfaiye aracına sahip oldular

Türkeli Belediyesi, ilçe tarihinde ilk kez sıfır olarak hibe edilen itfaiye aracını dualarla hizmete sundu.

Türkeli Belediyesi, ilçe tarihinde ilk kez sıfır olarak hibe edilen itfaiye aracını dualarla hizmete sundu.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin 'in şahsi girişimleri sonucu Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe yolu ile belediyeye kazandırılan itfaiye aracı için tören düzenlendi. Törende konuşma yapan Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, belediyeye yeni kazandırılan itfaiye aracının ilçemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni etti. Şahin, itfaiyenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen başta AK Parti Sinop Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı sayın Nazım Maviş 'e ve AK Parti Sinop İl Başkanı sayın Uğur Giresun 'a teşekkür etti.

Konuşmanın ardından kurban kesimi yapıldı. Merkez Camii İmam Hatibi Bekir Yılmaz tarafından yeni itfaiye aracı için dua yapıldı. - SİNOP
Kaynak: İHA
Sinop , Veysel Şahin , Türkeli , İtfaiye , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:36 Yük treni minibüse böyle çarpmış
17:35 Gezi olaylarının sanıkları hakim karşısına çıktı
17:34 Tüfekle vurulan güvercin otele sığındı
17:31 ABD'de sıcak hava balonu kalabalığa daldı
17:29 Tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti
17:27 Sakarya'da işçi servisi devrildi: 4 yaralı
17:23 Başakşehir'de TEM kenarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı