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İlk kez sinemaya gittiler

Baskil Belediyesi öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenledi.

25.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:14 İlk kez sinemaya gittiler
Belediyesi öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenledi.
Baskil Belediyesi tarafından düzenlenen sosyal etkinlik kapsamında ilkokul öğrencileri sinemaya götürüldü. Öğretmenlerin de refakat ettiği etkinlikte, öğrenciler ilk defa sinema ile tanıştı.
Belediye başkanı İhsan Akmurat, "Baskil Atatürk İlkokulu öğretmen ve öğrencilerimizle sinemaya giderek, birlikte güzel zaman geçirdik. İlk defa sinemaya gelen öğrencilerin mutlulukları gözlerinden belli ediyordu. Mutluluklarına ortak olmaya çalıştık." dedi.

Baskil, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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